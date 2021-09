Michail Antonio affirme que cela mettra encore plus en colère les fans de Leeds

in

Michail Antonio était au cœur des choses pour West Ham United à Leeds United cet après-midi.

L’attaquant des Hammers a marqué un brillant vainqueur à la dernière minute alors que l’équipe de David Moyes a quitté Elland Road avec une victoire 2-1.

Mais les fans de West Ham pensaient avoir terminé leur retour plus tôt dans la mi-temps, lorsque Tomas Soucek a tiré dans un but ouvert après que le gardien de Leeds Illan Meslier a laissé tomber le ballon.

Le but a été marqué après que l’arbitre Kevin Friend ait consulté le moniteur du terrain et vu le jeune gardien prendre un bras au visage de la star de West Ham, provoquant le échappé.

Mais Antonio lui-même a déclaré sur le site officiel des Irons que ce n’était pas une faute à son avis.

Il a déclaré sur le site officiel du club : « Fondamentalement, j’ai bondi et la main avec laquelle j’ai dirigé a rattrapé le gardien de but.

« Honnêtement, je ne pense pas que ce soit une faute, mais je l’ai rattrapé, il est tombé et nous avons marqué. L’arbitre a pris la décision et c’est la décision à la fin de la journée. Nous avons quand même réussi à prendre les trois points et nous continuerons. »

Était-ce une faute ?

Honnêtement, oui et Antonio suggérant l’innocence ne fera qu’irriter encore plus les fans de Leeds.

L’incident a été diffusé sur grand écran à Elland Road peu de temps après et il était clair que le coude de la centrale de West Ham au visage de Meslier a joué un rôle important dans le but de Soucek.

Antonio lui-même a été réservé et une fois que les fans de Leeds ont vu les images, l’arbitre Friend a hué pour sa clémence perçue.

En fin de compte, cela n’avait pas d’importance et l’attaquant de West Ham a marqué un beau vainqueur, mais les supporters du West Yorkshire diront qu’il n’aurait pas dû être sur le terrain.

