Michail Antonio consolide en tant que buteur historique à West Ham

in

27/08/2021 à 11h00 CEST

L’attaquant de West Ham Michail Antonio a débuté la saison dans un brillant état : il a inscrit trois buts et deux passes décisives lors des deux premières journées de Premier League et est en tête du classement des meilleurs buteurs du football européen. avec le même dossier que Bayo, Bruno Fernades, Ángel Correa, Vinicius, Pedro Gonçalves, Erik Lamela, Toni Martínez et Payet.

Anglais d’origine jamaïcaine, qui affronte sa septième saison avec le marteaux, fait déjà partie du Les 10 meilleurs buteurs de West Ham avec un total de 49 buts toutes compétitions confondues. Il a avancé à Paul Di Canio (47) avec un doublé contre Leicester City.

48 – Michail Antonio est devenu le meilleur buteur de West Ham en @PremierLeague, grâce à ses 48 buts, un de plus que Paulo Di Canio (47). Le fer. pic.twitter.com/saxdhw4843 – OptaJoe (@OptaJoe) 23 août 2021

L’ancien joueur de Nottingham Forest est devenu la grande référence offensive de West Ham ces dernières saisons : l’année dernière, il a atteint deux chiffres (10) pour se qualifier pour la Ligue Europa. Ceux de David Moyes revenir à la deuxième compétition continentale maximale après avoir échoué à surmonter le éliminatoires dans la saison 2016/17.

Un buteur historique

Antonio s’est imposé comme l’un des attaquants les plus efficaces avec le maillot de West Ham. Après avoir battu Paolo Di Canio le week-end dernier, le prochain objectif est de traquer Malcolm Musgrove, qui occupe la huitième place avec 59 buts en 172 matchs..

Le reste du classement des meilleurs tireurs de l’histoire de West Ham est complété par : Geoff Hurst (181), Tony Cottee (116), Martin Peters (81), Johnny Byrne (79), John Dick (77), Trevor Brooking (71) et Bryan Robson (70).