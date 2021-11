Michail Antonio de West Ham marque un but merveilleux pour la Jamaïque contre les États-Unis … mais ce qui s’est passé ensuite a volé la vedette

Michail Antonio de West Ham a marqué une fusée à longue portée pour la Jamaïque mardi soir contre les États-Unis lors des éliminatoires de la Coupe du monde.

Mais alors que l’incroyable effort du leader des Hammers a fait la une des journaux, c’est ce qui se passe après le but qui a détourné l’attention des médias sociaux et est devenu viral.

GETTY

Antonio a été en pleine forme cette saison, marquant 7 buts pour les Irons et 2 pour son pays

L’équipe d’Antonio menait 1-0 lors du dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde de la CONCACAF face à une équipe américaine endémique à la suite d’un but de Timothy Weah.

Puis, contre le cours du jeu, la star de West Ham a pris le ballon au milieu de terrain, s’est retourné et a battu son homme avant de tirer dans la lucarne devant le gardien de Manchester City Zack Steffen à 30 mètres.

Le but a marqué le joueur de 31 ans qui a brisé son canard en dehors de la boîte, un moment que l’ancien homme de Nottingham Forest attendait depuis sept ans.

Mais alors que le tir égalisateur des stars des Hammers aurait dû être le sujet de discussion du match, son moment sous les projecteurs a été brillé par ce que son coéquipier, Lamar Walker, a fait quelques instants après que le ballon a navigué au fond du filet.

Alors que le tir rebondissait hors des filets des États-Unis et qu’Antonio s’enfuyait pour célébrer, le n ° 21 de la Jamaïque a sauté vers le ballon et, vraisemblablement, est allé le retirer du jeu.

Cependant, malheureusement pour l’homme du Miami FC, et pour le plus grand plaisir des fans aux yeux d’aigle sur les réseaux sociaux, le milieu de terrain a mal calculé son effort et a fini par manquer le ballon, avant de trébucher et de tomber à la renverse.

Walker saute pour prendre le ballon hors du jeu

Mais le rate et finit par perdre l’équilibre

Avant de basculer en arrière

Et finir en paquet sur le sol

Le moment hilarant est devenu viral sur Twitter, avec des réponses aux vidéos du moment vedette d’Antonio jonchées de commentaires riant du voyage de Walker.

Bien sûr, le retour de la capacité d’Antonio à marquer ailleurs que dans la surface de réparation aura enthousiasmé les fans de la Jamaïque et de West Ham.

Mais malheureusement pour l’homme de West Ham et son compatriote jamaïcain, la chute de Walker sera le moment clé de ce match qui restera dans l’esprit des fans de football pendant un certain temps.