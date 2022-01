Michail Antonio dit qu’un joueur anonyme qui a quitté West Ham le méprisait vraiment

Photo de Chloe Knott – Danehouse/.

S’exprimant sur le podcast Footballer’s Football, Michail Antonio a discuté de la façon dont la dynamique des vestiaires change lorsqu’une nouvelle signature arrive et de son expérience à West Ham.

Antonio a rejoint les Hammers en 2015, et malheureusement, il n’a pas reçu la plus chaleureuse des réceptions à son arrivée dans l’est de Londres.

En effet, Antonio raconte que dès son premier jour il est tombé sur un joueur, qu’il a refusé de nommer, qui l’a absolument détesté du jour de son arrivée jusqu’au jour de son départ.

Qu’est-ce qu’Antonio a dit ?

Antonio a raconté l’histoire de son premier jour à West Ham et du joueur anonyme qui le déteste.

« Le premier jour, je ne vais pas dire le nom de ce joueur. Je suis entré dans la salle à manger et tous les joueurs sont venus me saluer. Je me suis assis et on m’a demandé à quelle position je joue, et ce type a dit ‘Oh, alors tu es là pour prendre ma position, hein ? Prendre ma position ? Et j’ai dit ‘écoute, nous sommes tous ici pour faire un travail, et c’est ce que nous allons faire’ », a déclaré Antonio.

« Il m’a détesté depuis ce jour jusqu’à ce qu’il quitte le club. C’était fou. Il ne pouvait tout simplement pas nous séparer en jouant au football de moi venant prendre son travail. C’était fou. Je l’ai un peu vu tout au long de ma carrière, mais pas à ce point, c’était incroyable.

Mieux maintenant

Heureusement, il semble que l’atmosphère à West Ham soit bien meilleure maintenant qu’elle ne l’était en 2015.

Il suffit de voir comment les nouvelles recrues se sont toutes installées très rapidement depuis l’arrivée de David Moyes. Tomas Soucek était tout de suite chez lui, tout comme Vladimir Coufal, tandis que Jesse Lingard était apparemment un personnage brillant dans les coulisses.

Heureusement pour Antonio, le joueur qui ne l’aimait pas a fini par quitter le club, mais on ne peut pas imaginer qu’il aurait été facile pour le Jamaïcain d’obtenir ce genre d’accueil.

