Michail Antonio donne la victoire au derby de West Ham contre Tottenham avec l’invisible Harry Kane moqué lors d’une autre terrible performance sous Nuno Espirito Santo

West Ham United a remporté les trois points contre le triste rivaux londoniens Tottenham alors que Harry Kane réalisait une autre mauvaise performance.

Il était honteusement fautif en tant que rival unique pour son rôle de frappeur en Angleterre. Michail Antonio a poignardé à la maison un autre but gagnant contre les Spurs.

Antonio a célébré avec style alors que West Ham battait les Spurs au stade de Londres

Kane aurait pu penser qu’un filet contre Newcastle la semaine dernière entraînerait une surabondance de buts, mais lui et ses coéquipiers ont livré une performance vraiment édentée contre leurs rivaux.

À l’exception d’un sort dominant vers la fin de la première mi-temps, les hommes de Nuno Espirito Santo n’offraient rien d’autre qu’une possession inutile et des contre-attaques ratées.

Et à la fin, ils ont été punis par Antonio, qui joue désormais son football international pour la Jamaïque, malgré ses six buts et trois passes décisives cette campagne faisant honte à son numéro d’opposition.

La cerise sur le gâteau pour la star des Hammers aurait été de battre Kane au ballon pour son but, l’homme de Tottenham n’ayant même pas levé la jambe alors que le ballon tombait dans sa direction.

Les joueurs de Tottenham semblaient abattus lors d’un affichage abject

Le début de saison tiède de Tottenham s’est poursuivi au stade de Londres alors qu’ils luttaient pour briser leurs hôtes.

Le football terne au milieu de terrain était parfois entrecoupé de tentatives de changement de jeu, principalement pour Sergio Reguilon, dérivant sans but hors des limites.

Pendant tout ce temps, les Hammers offraient une menace presque à chaque fois qu’ils atteignaient la surface de réparation des Spurs.

Pablo Fornals a fait suer Hugo Lloris à deux reprises avec des tirs, tandis que Tomas Soucek a failli sortir de l’impasse avec une tête arrière.

Fornals aurait pu ouvrir le score dès le début mais a été refusé par Lloris

Les visiteurs auraient pu avoir un penalty lorsque Kurt Zouma a coupé Tanguy Ndombele dans la surface, mais VAR n’a pas voulu annuler la décision sur le terrain.

Tel était l’échec des Spurs à vraiment troubler la défense de West Ham au cours des 30 premières minutes, a plaisanté le journaliste de talkSPORT Ian Abrahams: « Harry Kane, je ne pense même pas qu’il soit ici. »

Kane a au moins provoqué un super arrêt de Lukasz Fabianski près de la mi-temps, mais c’était sa seule contribution significative dans les 45 premières minutes.

Kane a presque donné l’avantage aux Spurs quelques instants avant la pause

Lorsque le jeu a repris, Tottenham a laissé passer une autre bonne occasion de prendre l’avantage lorsque le milieu de terrain Oliver Skipp n’a pas réussi à entrer en contact avec un autre bon ballon du brillant Reguilon.

Si le jeu des Spurs manquait d’énergie, West Ham était à l’opposé et une ligne de front dirigée par Antonio se hérissait à chaque fois que le ballon s’approchait d’eux.

La bataille de l’attaquant avec Cristian Romero a été un beau derby au cours des 90 minutes.

La tête de Kane en première mi-temps n’a pas eu le moral qu’il aurait pu espérer et quand il aurait dû mettre le ballon sur le marbre pour Heung-Min Son, il a mis le ballon directement dans les bras de Fabianski.

Romero était heureux de se battre dur pour les Spurs, contrairement à certains de ses coéquipiers

Fornals a de nouveau apporté le meilleur de Lloris après une rare erreur de Reguilon alors que West Ham cherchait à punir profilgate Spurs.

Et du coin, les Hammers ont trouvé la percée inévitable.

Marqué par Kane, Antonio a été retrouvé par le ballon de Cresswell et lorsque l’attaquant anglais a tardé à réagir, son adversaire a tiré à la maison pour l’embarrasser davantage.

Antonio enfonce le ballon au-delà de Lloris

Antonio a battu Kane au ballon dans la surface de réparation pour aggraver la journée du capitaine anglais

C’est un résultat qui verra le manager des Spurs, Nuno, subir une pression croissante compte tenu des terribles performances de son équipe cette saison.

Combiné à des défaites choquantes de 3-0 contre Crystal Palace et Arsenal, ainsi qu’à une mauvaise performance lors de la défaite à domicile contre Chelsea, son avenir semble déjà incertain après seulement cinq mois de mandat.

