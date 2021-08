Michail Antonio égale le record de buts de Paulo Di Canio en Premier League alors que West Ham se bat pour battre Newcastle dans un superbe affichage en deuxième mi-temps

in

Michail Anotnio est passé au niveau de Paulo Di Canio au sommet du classement des buts de West Ham en Premier League, alors qu’il marquait deux fois lors d’une victoire de retour passionnante 4-2 contre Newcastle à St. James ‘Park.

Les fans de West Ham étaient devenus agités après une fenêtre de transfert d’été inactive, mais auront de l’espoir après avoir vu les Hammers se battre pour ouvrir leur saison avec une superbe victoire à l’extérieur.

Antonio est désormais le meilleur buteur de West Ham en Premier League de son histoire avec 47 buts

La saison de West Ham a connu un début loin d’être idéal alors qu’ils se sont retrouvés 1-0 en moins de cinq minutes sur Tyneside.

Allan Saint-Maximin est entré en mode Ronaldinho avec seulement quatre minutes de jeu, envoyant Declan Rice dans l’aile avant de lancer une tête facile de Callum Wilson.

Les Hammers ont retrouvé leur chemin dans le match lorsqu’un centre d’Aaron Cresswell s’est faufilé dans le filet, mais Newcastle a de nouveau pris l’avantage lorsque Jacob Murphy a guidé un centre de Matt Ritchie pour une avance à la mi-temps.

Said Benrahma a réussi son deuxième but de West Ham au début de la seconde mi-temps, et son équipe a rapidement pris l’avantage lorsque Tomas Soucek a claqué le rebond d’un penalty d’Antonio sauvé.

Cependant, il n’a fallu que trois minutes à Antonio pour rattraper son échec, mettant fin à la compétition 4-2 avec son 47e but en Premier League pour West Ham, le plaçant au même niveau que Di Canio au sommet des classements de tous les temps du club.

Antonio a été assailli par ses coéquipiers des Hammers

