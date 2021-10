Michail Antonio explique les raisons de la célébration de Matrix alors que la star de West Ham continue son impressionnant record de buts contre Tottenham

La victoire de West Ham sur Tottenham était un cas de déjà vu pour Michail Antonio.

Le but de l’attaquant des Hammers à la 72e minute était tout ce qui séparait les deux équipes au stade de Londres dimanche.

.

Antonio a battu Harry Kane au ballon dans la surface de réparation pour sceller la victoire de West Ham

.

Antonio ressemblait au personnage principal Neo dans ses célébrations

Le but était le sixième but d’Antonio contre les Spurs, ce qui représente plus de buts que tout autre club de Premier League.

Antonio a généralement fait une célébration comique après avoir marqué, reconstituant une scène célèbre du blockbuster hollywoodien The Matrix.

Après le match, Antonio a tweeté : « Ça doit être un bug dans Matrix, je deviens déjà vu ! Encore une grosse victoire !!!!!

S’adressant à Sky Sports, il a ajouté: « Eh bien, la semaine dernière, j’ai mis une photo sur Instagram marquée » AntoNEO « et cela s’est bien passé pour être juste, alors j’ai pensé » vous savez ce que je vais devoir faire aujourd’hui! «

«Quand je le faisais, j’avais peur que quelqu’un me saute dessus et que je me déchire le LCA. Quelqu’un m’a tiré avant de me sauter dessus, donc c’était convenable.

.

Antonio fait toujours des célébrations mémorables

Le résultat permet à West Ham de se classer parmi les quatre premiers de la Premier League.

Pendant ce temps, Tottenham est sixième et sans victoire lors de ses trois derniers matches de championnat.

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.