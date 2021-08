Michail Antonio marque plus l’histoire de West Ham mais le joueur de Chelsea, Conor Gallagher, marque un bon doublé alors que Patrick Vieira marque ses premiers buts en tant que manager de Crystal Palace

Michail Antonio a poursuivi son superbe début de saison en créant plus d’histoire pour West Ham, mais un jeune de Chelsea a eu le dernier mot au London Stadium.

L’aide et le but d’Antonio étaient suffisants pour que les hommes de David Moyes restent en tête du classement de la Premier League, mais pas assez pour trois points alors qu’ils faisaient match nul avec Crystal Palace, grâce au jeune Blues prêté Conor Gallagher.

Le jeune de Chelsea Conor Gallagher a détruit la fête de West Ham et a gagné un point au club de prêt Crystal Palace

Antonio, comme l’équipe de West Ham dans son ensemble, a commencé la nouvelle saison 2021/22 en vol et a écrit son nom dans les livres d’histoire des Hammers le week-end dernier.

L’équipe de l’est de Londres s’est hissée au sommet du classement avec une superbe défaite 4-1 contre Leicester City, avec un doublé tardif du nouveau numéro neuf le voyant dépasser la légende Paolo Di Canio en tant que meilleur buteur de tous les temps du club en Premier League.

Antonio a poursuivi son patch violet contre Palace samedi, mais avant de trouver le filet, il a fourni la passe pour préparer Pablo Fornals pour le premier match de West Ham avec un très joli jeu de liaison entre les coéquipiers.

Cela signifiait plus d’histoire pour l’Anglais de 31 ans, qui est devenu le premier joueur de West Ham à marquer un but dans chacun des trois premiers matches du club d’une saison de Premier League.

Antonio a maintenant 50 buts en Premier League pour West Ham et a également établi un nouveau record de passes décisives

Les hommes de Moyes semblaient à l’aise lorsqu’ils sont entrés à la mi-temps avec leur avance de 1-0 intacte et sans réel danger sur leur but… mais la seconde mi-temps était une autre histoire. Le foot, hein ?

Les choses ont changé rapidement lorsque Palace s’est retrouvé à égalité à la 58e minute lorsque Gallagher a marqué le premier but en championnat de l’ère Vieira.

Christian Benteke faisait des choses de Christian Benteke lorsqu’il est monté le plus haut pour incliner la tête avec une longue balle dans la surface, et Gallagher a montré pourquoi il était si bien noté à Stamford Bridge avec une belle touche et un peu d’habileté, alors qu’il pivotait avec le ballon et tirait dans le coin inférieur.

Palace a augmenté la pression mais ce sont les hôtes qui ont frappé ensuite contre le cours du jeu.

Antonio a marqué 50 buts brillants en Premier League dans un maillot de West Ham avec une finition puissante après avoir intimidé l’international danois Joachim Andersen.

Il semblait que le match était à perdre pour West Ham, le club conservant sa place au sommet de la Premier League si le score restait le même.

Mais Gallagher a détruit à lui seul leur groupe avec un beau but en solo pour égaliser immédiatement pour Palace.

Gallagher a ravi les fans de Palace au stade de Londres… ainsi que les fans de Chelsea pour avoir contrecarré ses rivaux londoniens West Ham

Une minute seulement séparait les deux frappes, alors que Gallagher montrait une fois de plus des pieds impeccables et un contrôle rapproché pour récupérer le ballon dans la zone et tirer dans le coin inférieur.

Le jeune de Chelsea obtiendra les applaudissements, mais Vieira devrait obtenir beaucoup de crédit pour son changement de jeu à la pause.

La légende d’Arsenal a décidé de faire passer Wilfried Zaha du premier rang à son rôle plus familier et a poussé Gallagher plus loin, et cela a certainement porté ses fruits car l’entraîneur a profité de ses premiers buts et a remporté son deuxième point en Premier League en tant que patron des Eagles.

Un point suffisait à garder West Ham en tête, pour le moment en tout cas, car Liverpool, Chelsea ou Tottenham pourraient les remplacer par une victoire.

Palace, quant à lui, est jusqu’à la 14e et espère qu’il en sera de même après avoir fait preuve d’une certaine ténacité de marque Vieira.

