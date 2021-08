Michail Antonio se rapproche du but de Paolo Di Canio à West Ham malgré le début de sa carrière en tant qu’arrière droit, l’attaquant ravissant les fans avec le talent de marquer contre des rivaux et des célébrations folles

Lorsque Michail Antonio sortira au London Stadium lundi, dans l’espoir de devenir le meilleur buteur de West Ham United en Premier League, il sera difficile de se souvenir de ses débuts difficiles au club…

… quand il avait du mal à entrer dans l’équipe des Hammers en tant qu’arrière latéral.

Michail Antonio a parcouru un long chemin depuis ses jours en tant qu’arrière latéral à West Ham

Antonio n’a besoin que d’un but de plus pour dépasser Paolo Di Canio en tant que meilleur buteur du club en Premier League, et pourrait entrer dans l’histoire contre Leicester City lundi soir.

Le Londonien de 31 ans est arrivé à West Ham en tant qu’ailier – il n’avait pas vraiment joué en amont depuis ses jours à Tooting et Mitcham United dans la Ligue Isthmienne.

Il a rejoint Reading en provenance des non-ligues en 2008 pour 25 000 £ à l’âge de 18 ans, mais, après quatre prêts en League One avec Cheltenham Town, Colchester United, Sheffield Wednesday et Southampton, il n’a pas pu trouver son dans la première équipe des Royals.

Sheffield mercredi a décidé de signer Antonio de manière permanente et, après quelques saisons décentes à Steel City, Nottingham Forest a parié sur l’homme large, malgré quelques saisons blessées.

Antonio se fait écarter du ballon par Luke Freeman alors qu’il était joueur de Reading

Leur pari a été payant et ses 14 buts et 14 passes décisives en championnat au cours de la campagne 2014-15 signifiaient que West Ham était heureux de débourser environ 7 millions de livres sterling pour ses services, après une seule saison avec Forest.

Plus de 150 apparitions [159 to be precise] et six positions plus tard, Antonio pourrait désormais dépasser l’icône de West Ham Di Canio dans le classement des buteurs du club.

Et donc, il est ridicule de penser qu’il a été déployé comme arrière droit auxiliaire à certains moments au cours de sa carrière dans l’est de la capitale.

Son évolution en un attaquant qui a marqué 47 fois pour West Ham dans l’élite depuis 2015 a sans doute commencé sous Manuel Pellegrini en 2019, alors que le patron chilien a essayé sans succès d’utiliser le joueur de 31 ans au milieu.

GETTY

Antonio a été utilisé à l’arrière droit par l’ancien patron Slaven Bilic

Il a vraiment débuté comme avant-centre, cependant, lorsque David Moyes a pris en charge le club pour la deuxième fois en décembre de la même année, alors qu’Antonio terminait la campagne 2019-20 sous une forme sensationnelle, marquant 9 buts en 15 matchs pour aider. le club évite la relégation.

L’un de ses buts cette saison-là est prévisible contre Tottenham et, depuis qu’il a rejoint l’un des rivaux locaux des Spurs, il adore jouer contre les Londoniens du nord.

Il a marqué cinq buts en neuf matchs contre eux, dont un lors de la victoire 2-1 de son équipe sur l’équipe de Jose Mourinho la saison dernière, et il est devenu le premier joueur adverse à marquer dans le nouveau stade de Tottenham.

Antonio est au niveau de la légende de West Ham Di Canio en tant que meilleur buteur du club en Premier League

La célébration «unique» d’Antonio au Tottenham Hotspur Stadium

C’était un objectif qui a suscité l’une de ses nombreuses célébrations de but étranges et merveilleuses – celui-ci semblait être lui à cheval, bien qu’il ait pu être interprété à tort comme l’une des nombreuses choses.

Il a également célébré en faisant le running man, la macarena, le ver, en caressant le nouveau tapis bordeaux du stade de Londres et en se roulant sur le sol comme Homer Simpson. C’est un homme aux multiples talents.

Les fans de West Ham espèrent voir une autre célébration classique d’Antonio lorsqu’ils affronteront Leicester lundi.

Non seulement parce que cela pourrait aider leur équipe à remporter leur deuxième victoire de la saison, mais aussi pour qu’ils puissent officiellement dire qu’Antonio est l’un de leurs meilleurs buteurs arrière droit/arrière gauche/ailier gauche/ailier droit/attaquants de tous. temps.

C’est un peu une bouchée, nous le savons, mais il a fait tout le chemin pour porter le maillot numéro neuf de West Ham.

