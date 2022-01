Michail Antonio signe un nouvel accord avec West Ham jusqu’en 2024 et les statistiques montrent qu’il est devenu indispensable pour Hammers depuis qu’il est devenu l’homme principal de l’attaque

Michail Antonio a signé un nouveau contrat à West Ham pour le garder au club jusqu’en 2024 au moins.

L’international jamaïcain, qui a marqué 55 buts en 203 apparitions depuis son arrivée de Nottingham Forest en 2015, est devenu irremplaçable pour les Hammers et le club aura la possibilité de prolonger son contrat d’un an.

Antonio incarne le grand esprit dont West Ham a fait preuve ces dernières années

Renaît en tant qu’attaquant hors pair, le joueur de 31 ans a été une révélation sous David Moyes et peut-être symbolique des superbes progrès réalisés par le club de l’est de Londres sous l’Écossais.

Ses buts dans la seconde moitié de la campagne 2020/21 ont été inestimables dans la quête réussie des Hammers pour le football européen.

Il poursuit dans la même veine cette saison avec déjà dix buts à mi-parcours.

« Nous avons prolongé un ou deux contrats dans les coulisses », a déclaré Moyes à propos du nouveau contrat d’Antonio.

Le nouvel accord d’Antonio sera de la musique aux oreilles des fans de West Ham

« Nous avons signé le contrat de Michail il y a environ deux mois, mais nous avons également recruté quelques autres joueurs. Nous avons fait nos affaires tranquillement, en essayant de faire les choses dans les coulisses et en essayant de faire les choses correctement.

Antonio est récemment revenu d’une période d’auto-isolement après avoir été testé positif au coronavirus.

Il est devenu un héros culte parmi les fans de West Ham – et à juste titre aussi, car il figure désormais dans le top six des apparitions, des buts, des passes décisives et des victoires en Premier League au cours des 25 ans d’histoire du club dans la compétition.

Il a également marqué le tout premier but du club en phase de groupes de l’UEFA Europa League plus tôt cette saison contre le Dinamo Zagreb en septembre 2021, tandis que ses performances l’ont vu reconnu au niveau international puisqu’il est devenu un membre à part entière de l’équipe nationale jamaïcaine.

Les deux dernières saisons d’Antonio – les chiffres à ce jour

Saison 2020/21 et saison 2021/22*

Apparitions – 49

Buts – 19

Aides – 11

Minutes jouées – 3 939

Moy. Note SofaScore (12 derniers mois) – 7,11

Moyes a révélé qu’il y avait d’autres cas dans le camp des Hammers avant la visite du troisième tour de la FA Cup dimanche à Leeds.

« Comme tout le monde, nous en avons quelques-uns », a-t-il ajouté. « Nous nous en sortons très bien pour le moment, mais je suis sûr que, comme tout le monde, il y en a un ou deux.

« À part ça, nous attendons le match avec impatience et essayons de préparer les joueurs et tout le monde. »

Les Hammers ont un match de Premier League réorganisé contre Norwich mercredi soir, ce qui, selon Moyes, pourrait le forcer à choisir des joueurs marginaux contre Leeds.

Moyes révèle que son équipe est légèrement épuisée avant leur affrontement en FA Cup

« Je pourrais le faire », a-t-il déclaré. « Je ne sais pas encore exactement dans quelle direction nous voulons aller.

« Je pense que parce que la Premier League a mis le match mercredi soir, cela a changé toute la dynamique de ce match de FA Cup.

« Nous avons eu un tirage au sort difficile au troisième tour, mais nous avons également eu un match très difficile dans la Coupe Carabao. Nous avons bien joué dans ces matchs et nous espérons que nous pourrons bien faire contre Leeds United. »

