Michail Antonio signera une prolongation de contrat avec West Ham, mais Hammers a mis en garde contre la signature de Gabriel Barbosa qui n’est « pas un choix naturel pour David Moyes » et « a des problèmes avec son intelligence émotionnelle »

Michail Antonio est sur le point de signer une nouvelle prolongation de contrat avec West Ham United, bien qu’ils aient été sérieusement mis en garde contre la signature de Gabriel Barbosa.

L’ancien attaquant de Sheffield Wednesday et de Nottingham Forest s’est réinventé en tant qu’attaquant hors pair au London Stadium sous la direction de David Moyes.

Antonio est une révélation pour West Ham depuis sa conversion en attaquant en 2020

En août, Antonio est officiellement devenu le meilleur buteur du club dans l’histoire de la Premier League et s’est avéré être l’une des meilleures affaires que le club ait conclues avec seulement 7 millions de livres sterling.

Le Sun affirme qu’Antonio est sur le point de signer une prolongation de contrat de deux ans à son contrat initial pour l’amener jusqu’en 2025, le rendant éligible pour un témoignage au cours de sa dernière année.

Cela survient à la suite de la recherche d’attaquants de West Ham qui a reçu une secousse nécessaire au milieu des rumeurs selon lesquelles ils s’intéressent à l’attaquant de Flamengo Gabriel Barbosa pour stimuler leur improbable quête de la Ligue des champions.

Alors qu’Antonio a prouvé qu’il pouvait le couper au plus haut niveau avec 44 buts marqués lors de ses 63 derniers matchs toutes compétitions confondues, l’expert sud-américain du football Tim Vickery a mis en garde les Hammers contre toute tentative pour l’homme surnommé « Gabigol ».

Antonio a 44 buts en 63 matchs toutes compétitions confondues, mais doit être mis au défi

« Eh bien, Flamengo voudra 30 millions de livres sterling », a déclaré Vickery à Hawskbee et Jacobs. «Et ce qu’ils ne veulent pas faire, c’est ce que West Ham et, me dit-on, Newcastle veulent aussi faire.

« Ce qui serait un accord de prêt avec option d’achat. Il a été un roi du football brésilien, mais personne – pas même lui – ne sait s’il peut monter en puissance.

« Il a déjà 25 ans, il a déjà joué une fois en Europe avec l’Inter Milan et Benfica, et ce fut un désastre absolu.

«Les gens parlaient très mal de lui, s’il était au chocolat, il se mangerait lui-même, il se balançait comme s’il était Pretty Boy Floyd.

Vickery a décrit Barbosa comme » gâté » et enclin à » bouder »

« Il a l’habitude d’être gâté, habitué à être l’homme principal du football brésilien et il ne pouvait pas supporter de ne pas avoir ce statut.

«Il vient de faire une longue course dans ce Brésil et jamais, à aucun moment, il n’a ressemblé à un avant-centre international. Il y a donc ici deux aspects du risque.

« L’un est lui en tant que personne, où vous ne pouvez tout simplement pas l’imaginer travailler avec David Moyes. Il est le roi du château, il lance des estropes quand il est remplacé – il ne va pas pouvoir se comporter comme ça avec David Moyes.

«Il y a un Brésilien sur qui il ne pouvait pas compter qui, très talentueux, mais il a déjà expédié – Felipe Anderson. Gabriel Barbosa est Felipe Anderson+.

Le joueur de 25 ans a connu des difficultés à l’Inter Milan après avoir quitté le Brésil

Anderson a rejoint les Hammers à l’été 2018, mais s’est avéré être un énorme gaspillage d’argent

« Donc, il n’est pas un choix naturel pour David Moyes, et l’autre chose est que vous ne savez pas vraiment s’il peut le faire. Il a du talent et il est intelligent.

« Il a des problèmes d’intelligence émotionnelle, même s’il va mieux. Il est tout pied gauche et il ne l’a jamais fait au plus haut niveau. Quand il a joué à Liverpool lors de cette finale de la Coupe du monde des clubs il y a quelques années maintenant, Van Dijk l’a juste mis dans sa poche.

« Il n’est en aucun cas le seul attaquant que Van Dijk a mis dans sa poche, mais qu’a fait Van Dijk ? Mettez-le simplement sur son pied droit. Son pied droit est faible, sa tête est au mieux moyenne, donc il y a tellement d’aspects de risque ici.