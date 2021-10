Le fervent partisan de l’Union européenne était le chef du groupe de travail de la Commission européenne pour les relations avec le Royaume-Uni de 2019 à 2021, menant des négociations tendues et souvent amères sur le Brexit alors que la Grande-Bretagne quittait le bloc. En août, Michel Barnier a annoncé sa candidature à la présidence de la France à l’élection présidentielle de 2022 et se présente actuellement à l’investiture présidentielle des Républicains. Au cours de la période de deux ans de négociation du Brexit pour l’UE, M. Barnier était bien connu pour avoir fermement défendu le principe de liberté de mouvement du bloc.

Mais il a fait froncer les sourcils à Bruxelles avec des appels répétés à un référendum sur l’instauration d’un moratoire de cinq ans sur l’immigration en France en provenance de l’extérieur de l’UE.

M. Barnier a déclaré : « Nous proposerons un référendum en septembre 2022 sur la question de l’immigration ».

Par ailleurs, l’ancien négociateur en chef de l’UE pour le Brexit a également insisté sur le fait que la France doit recouvrer sa « souveraineté juridique afin de ne plus être soumise aux arrêts » de la Cour européenne de justice (CJE) et de la Cour européenne des droits de l’homme.

Mais maintenant, il a admis que la politique d’immigration actuellement en place en France ne fonctionne tout simplement pas, ajoutant qu’il aimerait « revoir toutes les procédures, l’octroi de titres de séjour abusés ou abusés, les expulsions qui ne sont pas effectuées ».

M. Barnier a déclaré lors d’un entretien au CNEWS : « La politique d’immigration ne fonctionne pas en France.

« C’est au détriment de l’unité de notre pays, de la sérénité de notre pays et en même temps au détriment des personnes qui viennent chez nous et qui sont mal accueillies ; parfois on le voit même en Méditerranée de manière indigne et dangereuse », a-t-il déclaré.

« Je souhaite que nous recréions les conditions pour parvenir à un consensus sur cette question.

« De revoir toutes les procédures, l’octroi des titres de séjour qui sont détournés ou abusés, les expulsions qui ne sont pas effectuées.

« Quand quelque chose ne marche pas, même si cela fait crier un certain nombre d’européanistes, je dis qu’il faut changer les choses. »

M. Barnier intensifie la pression pour évincer M. Macron du pouvoir, à un peu plus de six mois de la prochaine élection présidentielle.

Plus tôt ce mois-ci, un expert politique français a déclaré à Express.co.uk que M. Macron était « inquiet pour Michel Barnier » dans la course aux élections présidentielles françaises et se demandait si l’ancien négociateur du Brexit pourrait voler des voix au centre du terrain.

Le Dr Paul Smith, professeur agrégé d’histoire et de politique françaises à l’Université de Nottingham, a déclaré à Express.co.uk que l’actuel président français serait « inquiet » pour M. Barnier.

Il a déclaré: « Je pense qu’il pourrait s’inquiéter pour Barnier s’il pense que Barnier peut occuper le même terrain. »

Le Dr Smith a déclaré que les récents commentaires de M. Barnier dans lesquels il a adopté une ligne dure selon laquelle l’UE, la souveraineté en France et l’immigration pourraient gagner ceux de son propre parti et les parties de droite de l’électorat français.

Cependant, il a également précisé que, malgré ses propos, l’ancien négociateur du Brexit n’était pas loin du centrisme de M. Macron.

L’universitaire a ajouté : « Si vous avez beaucoup de candidats, alors certains d’entre eux vont voler des voix aux autres.

« Nous l’avons vu en 2002 quand ce n’est pas devenu un deuxième tour gauche-droite.

« Essentiellement, il y avait quatre candidats qui, à la fin du premier tour, étaient à deux ou trois points de pourcentage l’un de l’autre, essentiellement l’électorat était divisé en quatre. »

Reportage supplémentaire de Maria Ortega.