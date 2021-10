Michel Barnier critiqué par les pêcheurs de Jersey pour « jubilation » des luttes britanniques « presque malade » | Politique | Nouvelles

Le président de la Jersey Fishermen’s Association, Don Thompson, a parlé à Express.co.uk de la situation de la pêche à Jersey après que le Royaume-Uni a rejeté une grande partie des licences françaises ces dernières semaines. Cependant, M. Thompson a expliqué que la flotte française opérant à Jersey est beaucoup plus grande que les bateaux nationaux, ajoutant que les pêcheurs de Jersey ont vu très peu de points positifs après le Brexit. Le patron de la pêche s’est tourné vers Michel Barnier et a déclaré qu’il était “presque malade” de l’entendre, ainsi que d’autres, se réjouir des problèmes du Brexit, expliquant que de nombreuses personnes souffraient.

M. Thompson a accusé M. Barnier de ” se réjouir ” de la situation et de dire que les problèmes du Royaume-Uni sont un résultat ” direct ” du Brexit.

Il a déclaré à Express.co.uk: «Je pense que les gens au Royaume-Uni ressentent probablement la même chose qu’il ne peut tout simplement pas arrêter d’essayer de punir le Royaume-Uni pour sa sortie de l’UE.

« Michel Barnier jubilait la semaine dernière… regarde ce que tu as, la pénurie d’essence juste parce que tu es sorti de l’UE.

“Je veux dire que c’est presque malade, les gens [are] souffrance et lui jubilant sur la situation en Irlande du Nord et le processus là-bas. »

M. Barnier s’exprimait lors d’un événement de la London School of Economics faisant la promotion de son livre où il a déclaré que la raison des pénuries de carburant au Royaume-Uni était due au Brexit.

Il a déclaré à l’événement virtuel: “Une partie de la réponse est liée, effectivement, aux conséquences du Brexit parce que le Royaume-Uni a choisi de mettre fin à la liberté de mouvement [of people]…

“Et il y a un lien clair avec les chauffeurs de camions…

« En plus de la liberté de circulation, le Royaume-Uni a choisi de quitter le marché unique – cela signifie que le Royaume-Uni a décidé de reconstruire, pour la toute première fois, des barrières non tarifaires entre l’UE et le Royaume-Uni. C’est une conséquence directe et mécanique du Brexit.

M. Thompson a également parlé à Express.co.uk de l’accord de commerce et de coopération UE-Royaume-Uni (ACT).

Le patron de la pêche était en colère parce que malgré le refus du Royaume-Uni d’une grande partie des licences de pêche françaises pour opérer dans les eaux britanniques, leur flotte opérant à Jersey est près de cinq fois la taille de la flotte locale.

Il a expliqué : « Nous avons eu une réunion avec notre ministre de l’Environnement lundi pour examiner les chiffres.

«Ce sont 111 licences et 31 autres qui ont été délivrées. Nous disions qu’avons-nous obtenu en retour? Pas un seul bateau jersiais n’a été autorisé à pêcher dans les eaux françaises.

« Nous avons été menacés de coupure d’électricité, la masse administrative est tombée le 1er janvier.

« Nos eaux ont été déclassées en catégorie B pour pouvoir exporter [shellfish] et que retirons-nous de cet accord?

“[He said if] il devait l’amender, s’il ne tenait qu’à lui, il mettrait fin à toute l’affaire.

“Cela ne fonctionne tout simplement pas pour cette île et je soupçonne qu’il y a beaucoup de gens qui regardent l’image plus large du Royaume-Uni en pensant que cela ne fonctionne pas là non plus.”

En mai, les pêcheurs français ont bloqué les eaux autour de St Helier après l’entrée en vigueur de nouvelles règles les empêchant de pêcher dans les eaux à moins qu’ils n’y opéraient historiquement.

Les pêcheurs français affirment qu’ils n’ont pas été consultés sur le changement et ont attaqué les gouvernements de Jersey et français pour ne pas avoir résolu les tâches administratives assez rapidement.

Une amnistie a été accordée jusqu’en septembre pour permettre aux bateaux de soumettre leurs demandes, mais 75 demandes ont été refusées.

M. Thompson avait précédemment déclaré à Express.co.uk qu’il pensait que la France soumettrait de nombreuses demandes dont elle sait qu’elles ne seront pas approuvées pour voir si elles peuvent se frayer un chemin.

Il a récemment déclaré à Express.co.uk qu’il pensait que la raison pour laquelle la France avait soumis de nombreuses fausses candidatures était de donner une mauvaise image de Jersey et du Royaume-Uni lorsqu’ils les ont finalement refusés.