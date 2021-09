Michel Barnier dit que le camouflet des sous-marins français est un “désastre” pour Emmanuel Macron | Politique | Nouvelles

in

L’ancien négociateur du Brexit a également déploré un manque de confiance envers le Royaume-Uni après s’être associé aux États-Unis pour fournir à l’Australie des navires à propulsion nucléaire. À la suite de la nouvelle alliance militaire, Canberra a rompu son contrat d’achat de 12 sous-marins diesel-électriques de construction française. Répondant au camouflet, M. Barnier a déclaré: “C’est une catastrophe diplomatique et industrielle.”

Le Français, qui s’est annoncé comme un challenger de centre-droit du président Macron lors des élections de l’année prochaine, a déclaré que l’attaque de Paris contre l’Australie et les États-Unis pour avoir gardé le pacte secret était justifiée.

Mais M. Barnier a insisté sur le fait que le naissain n’était “pas suffisant pour évaluer les raisons de cette catastrophe”.

Il a ajouté : « On peut se demander si ce contrat, annoncé il y a des années, était accompagné d’un soutien politique et diplomatique suffisant. On peut se poser cette question.

« Et comme cela a été dit, il y a aussi la question de la confiance avec les Américains et les Britanniques d’une certaine manière. L’Australie est notre alliée. Nous faisons partie d’une alliance à ne pas traiter de cette façon.

Il a été estimé que le pacte militaire de l’AUKUS a coûté à la France environ 48 milliards de livres sterling, et de hauts ministres ont accusé Downing Street de le garder “caché”.

Le ministre de l’Europe, Clément Beaune, a suggéré aujourd’hui que l’accord aurait des ramifications pour l’alliance franco-britannique.

Il a déclaré que les désaccords sur le Brexit et AUKUS ont mis en évidence des difficultés dans la relation.

“Nous devons rétablir la confiance, nous devons discuter ensemble – nous ne sommes pas dans ce contexte pour le moment”, a-t-il déclaré.

M. Beaune a accusé No10 de ne pas mettre en œuvre les accords sur le Brexit convenus sur l’Irlande du Nord et les droits de pêche.

“Ils ne sont pas bien mis en œuvre … ils ne sont pas pleinement respectés”, a-t-il fulminé

Mais il a refusé de s’engager dans une critique directe du Premier ministre Boris Johnson.

M. Beaune a déclaré : « Il ne s’agit pas personnellement du Premier ministre. Je n’aborderai pas les commentaires sur le premier ministre lui-même. Il s’agit d’une relation entre deux gouvernements deux alliés, deux partenaires proches, qui perdurera.

« Mais on voit quand on regarde les accords du Brexit, qui ne sont pas bien mis en œuvre, qui ne sont pas pleinement respectés ; on le voit avec le projet Aukus, il y avait des choses cachées. Ce n’est pas le meilleur contexte pour avoir de la confiance entre nous mais nous allons passer à autre chose.

Il a également critiqué le Royaume-Uni selon lequel il s’agissait de la « cinquième roue » du pacte de défense de l’AUKUS.

Le ministre, un proche allié du président Macron, a déclaré : « La principale responsabilité était sur l’Australie, rompant les contrats, et aux États-Unis, faisant probablement pression, et le Royaume-Uni a choisi après que nous ayons proposé à plusieurs reprises, y compris dans le Brexit. négociations, d’avoir à plusieurs reprises des discussions sur la façon dont nous pouvons organiser notre coopération en matière de sécurité ou de défense… cela a été systématiquement refusé par le Royaume-Uni.

« Alors que le Royaume-Uni a décidé d’aller aux côtés des États-Unis, je pense que, d’une manière qui est, je l’ai dit clairement, une sorte de partenaire junior … Jusqu’à présent, le Royaume-Uni a refusé de s’engager sur la sécurité … peut-être que cela changera . “

Et il a balayé les suggestions selon lesquelles la France avait réagi de manière excessive à la suite de l’annonce d’AUKUS.

“Nous ne pouvons pas prétendre qu’il n’y a pas de problème”, a-t-il ajouté.



