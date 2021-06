Michel Barnier laisse tomber un indice majeur sur les élections françaises alors qu’il se compare au président Biden | Monde | Nouvelles

in

L’ancien négociateur de l’UE pour le Brexit a déclaré qu’il “se reconnaissait” dans le leader américain et ses promesses ambitieuses envers son pays. M. Barnier, qui envisagerait de se présenter pour remplacer le président français Emmanuel Macron aux élections de 2022, a fait ces commentaires à la télévision française France Info.

Il a déclaré: “Je ne suis pas aussi connu.

“C’est tout un exploit à mon âge d’être quelqu’un de nouveau.

“Joe Biden n’était pas aussi connu que les autres.

“On ne peut pas comparer, mais je me reconnais dans sa persévérance, sa ténacité, que je connais en tant qu’alpiniste, et dans cette exigence que la France et les Etats-Unis exigent de faire des promesses, mais aussi d’agir.”

Depuis qu’il a quitté la tête du groupe de travail sur le Brexit, M. Barnier a écrit un livre sur les discussions prolongées et tendues entre l’UE et le Royaume-Uni.

Présenté comme un “journal secret du Brexit”, “La Grande Illusion” de 500 pages donne un aperçu des coulisses des négociations qui ont conduit à un accord commercial à Noël dernier.

L’ex-commissaire européen de 70 ans a également fait allusion à une carrière politique post-Brexit, déclarant qu’il serait un “acteur de ce débat présidentiel”.

On pense que M. Barnier cherche à obtenir l’approbation du Parti républicain de centre-droit pour se présenter comme candidat présidentiel aux élections de l’année prochaine.

Son livre se termine par un diagnostic de son pays et une promesse de « partir de » sa patrie pour tenter de réparer l’UE.

« Les problèmes d’immigration ne sont pas modérés.

Il a ajouté : “Je dis en homme politique que je suis pour regarder les problèmes tels qu’ils existent, tels que les Français le vivent, et pour trouver des solutions.

“Je pense qu’il faut prendre le temps de trois à cinq ans pour suspendre l’immigration.”

Mais il a précisé qu’il ne “parlait pas des étudiants, ne parlait pas des réfugiés”.

M. Barnier a souligné l’importance de traiter les demandeurs d’asile et d’aide sur les côtes européennes “avec humanité, avec rigueur”.

Le Français a ajouté : “Mais nous devons discuter avec nos voisins de la question Schengen, que nous devons appliquer des contrôles aux frontières.

« Que nous devons être plus rigoureux.

La proposition a été qualifiée de “raciste” et de “Trumpienne” par l’ancien ministre grec des Finances Yanis Varoufakis.

M. Varoufakis a fustigé : « Michel Barnier est candidat à la présidence.

“Comment le savons-nous ? Il vient de jouer la carte du racisme caché, approuvant une suspension Trumpienne de toute migration vers l’UE.

“Le glissement inévitable de l’extrême centre vers l’extrémisme xénophobe.”

Les Français iront aux urnes l’année prochaine.

Le président Emmanuel Macron devrait affronter la candidate d’extrême droite Marine Le Pen au dernier tour des élections.

Reportage supplémentaire de Maria Ortega