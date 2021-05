Michel Barnier: Le déploiement du vaccin Covid en Grande-Bretagne a réussi sans la «bureaucratie» de l’UE | Politique | Nouvelles

M. Barnier, le négociateur de l’accord commercial sur le Brexit de l’UE, a admis que le programme britannique de vaccination Covid montrait comment les États individuels peuvent agir plus rapidement que le bloc en déployant des jabs qui sauvent des vies. Bien qu’il n’ait pas fait l’éloge du gouvernement de Boris Johnson pour le déploiement du vaccin Covid, il a admis que l’UE avait des «défauts» avec son programme de jab.

On a demandé à M. Barnier dans une interview si le succès de la Grande-Bretagne dans le déploiement des injections de coronavirus était une «publicité extraordinaire» pour le Brexit.

L’ancien négociateur a refusé de s’engager dans une «surenchère» et a déclaré qu’il était «trop tôt pour tirer des conclusions» sur les réponses de Covid dans le monde.

Mais, a admis M. Barnier: «Il est vrai qu’il y avait des défauts (du côté de l’UE) au départ.

“Pourquoi? Parce que nous voulions décider pour 27 et pas seuls.

«Il est plus facile de décider seul que 27 surtout quand on n’est pas sous une compétence de l’UE…

«Il y a peut-être des problèmes concernant l’Europe où nous devrions redonner des compétences aux pays, aux régions, pour faire de la« subsidiarité », et dans d’autres domaines, consolider les compétences.»

LIRE LA SUITE: Brexit: recommencez! Liz Truss célèbre un accord commercial de 561 millions de livres sterling

En vertu du droit de l’UE, les États membres sont autorisés à accorder une autorisation temporaire pour un médicament en réponse à la propagation de maladies infectieuses.

Le bloc a choisi de négocier les approvisionnements en vaccins Covid en un seul.

En janvier, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a déclaré: «Le seul cadre dans lequel nous négocions est celui de 27 ans.

«Nous faisons cela ensemble et aucun État membre sur cette base juridique contraignante n’est autorisé à négocier en parallèle ou à conclure un contrat en parallèle.»

Les États de l’UE sont autorisés à sécuriser les livraisons de vaccins d’entreprises avec lesquelles le bloc dans son ensemble n’a pas de contrat, ce qui comprend le Spoutnik V de la Russie et le jab de la Chine.

NE MANQUEZ PAS …

L’UE a d’abord eu du mal à administrer les vaccins contre les coronavirus en raison de problèmes de réduction des livraisons attendues et de la lenteur des négociations avec les sociétés pharmaceutiques

En janvier, AstraZeneca a informé le bloc qu’il réduirait de 60% ses livraisons prévues aux États de l’UE en raison de problèmes de production, qui ont déclenché la fureur à Bruxelles.

Mais au 30 avril, environ 141 millions de doses de vaccin avaient été administrées à travers le bloc.

L’Agence européenne des médicaments a approuvé l’utilisation des vaccins Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna et AstraZeneca, l’UE obtenant des millions de doses de vaccins.

La Serbie et la Hongrie, qui ont deux des plus grandes quantités de vaccins administrés par taille de population, ont acheté des vaccins russes et chinois.

Cependant, le Royaume-Uni est toujours en tête du bloc en termes de vaccins administrés par population.

Hier, le Royaume-Uni a administré 254 552 doses de vaccin supplémentaires, pour un total de 34 588 600 premières doses et 15 500 949 secondes doses.

Les chiffres sont égaux à 51,8 pour cent du pays ayant eu leur première dose et 23,2 pour cent ayant eu leur deuxième.

Hier, on a également vu 1649 autres cas et 1 décès dans les 28 jours suivant un test de coronavirus positif.

Au total, le Royaume-Uni a enregistré 4 421 850 cas et 128 539 décès.