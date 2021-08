Michel Barnier : l’ex-négociateur du Brexit de Bruxelles derrière Macron et Le Pen dans un nouveau sondage | Politique | Nouvelles

in

Michel Barnier, 70 ans, a annoncé qu’il défierait Emmanuel Macron lors de l’élection présidentielle française de 2022. Il a déclaré à la chaîne française TF1 : “En ces temps sombres, j’ai pris la décision de me présenter à la présidence française, d’être président d’une France réconciliée.”

L’ancien négociateur en chef de Bruxelles dans les négociations commerciales entre le Royaume-Uni et l’UE se tient sur une plate-forme étonnamment eurosceptique et patriotique, qui comprend un engagement à arrêter l’immigration non européenne jusqu’à cinq ans.

Hier, EuropeElects a partagé le sondage d’opinion d’Ipsos qui comprenait l’ex-ministre du gouvernement.

Les trouvailles ne plairont pas à Monsieur Barnier ou aux Républicains.

Il n’a enregistré que 11% de soutien dans le sondage d’opinion du premier tour.

Cela le laisse à la troisième place, aux côtés du candidat potentiel des Verts Yannick Jadot.

Mais le sondage va de mal en pis pour Barnier.

Plutôt que de réduire le soutien aux deux favoris, les répondants ont indiqué que Macron et Le Pen pourraient recevoir encore plus de voix des électeurs français.

Macron, qui a été élu président français en 2017, terminerait en tête du premier tour avec 24,5%, soit une augmentation d’un demi pour cent par rapport au dernier sondage.

Son principal challenger, la populiste d’extrême droite Madame Le Pen, a également reçu un coup de pouce de Barnier, son soutien ayant augmenté d’un point et demi à 22,5%.

M. Barnier doit surmonter un autre énorme défi pour se rendre aux urnes en avril 2022.

Il doit repousser ses rivaux de centre-droit pour remporter l’investiture du Parti républicain.

Le sondage Ipsos incluait un deuxième scénario dans lequel la présidente de la région parisienne, Valérie Pécresse, a battu Barnier pour remporter la primaire républicaine.

Le sondage a indiqué que Mme Pécresse ferait un peu mieux que Barnier au premier tour de l’élection présidentielle.

L’homme de 54 ans a enregistré 14% de soutien et a empêché Macron ou Le Pen d’étendre leur avance sur les autres candidats.

Et Xavier Bertrand, s’il n’est plus affilié aux Républicains, devrait les surpasser tous les deux avec 15 %.

Cependant, Alex Apati de Ladbrokes, qui a actuellement le négociateur de l’UE à 40/1 pour remporter la présidence dans l’ensemble, a récemment déclaré à Express.co.uk : « Michel Barnier a clairement exprimé ses intentions et tandis qu’Emmanuel Macron ouvre la voie sans surprise Pari présidentiel, nous ne serions pas surpris de voir les cotes de Barnier chuter dans les prochains jours.

Lors des élections de 2017, Macron a obtenu 24% des voix au premier tour, tandis que Le Pen a obtenu 21,3%.

Au deuxième tour, M. Macron a remporté la victoire avec 66,1% des voix, Mme Le Pen obtenant 33,9%.