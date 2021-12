Michel Barnier news: Eurocrate combattant le Brexit sous le feu des critiques pour avoir salué le bloc après Lord Frost | Monde | Des nouvelles

L’ancien eurocrate n’a pas pu s’empêcher de fouiller le gouvernement assiégé de Boris Johnson. Il a affirmé que, depuis le départ du secrétaire du Brexit, « une longue page a été tournée ».

L’ancien négociateur en chef de l’UE pour le Brexit a ajouté : « Il ne m’a jamais convaincu de la valeur ajoutée du Brexit, ni pour le Royaume-Uni ni pour nous.

«Je me souviendrai cependant d’un ministre intelligent, convaincu de son idée de souveraineté, avec qui nous avons conclu le protocole NI (Irlande du Nord) en 2019 et un accord de commerce et de coopération rudimentaire en 2020.

« Je pense qu’il a toujours sous-estimé l’unité des Européens, notre attachement au marché unique et le mandat que j’avais des dirigeants de l’UE. »

L’homme politique au franc-parler – qui fait actuellement campagne pour remplacer Emmanuel Macron à la présidence française aux élections de l’année prochaine – a rapidement été critiqué par les Brexiteers.

Il est apparu samedi soir que Lord Frost, un allié du Premier ministre, se retirait après avoir prétendument été « désillusionné » par la « direction actuelle de déplacement » du gouvernement.

Cela aurait inclus des désaccords sur sa politique Covid, les promesses de zéro net de M. Johnson et l’augmentation des impôts dans le dernier budget.

Cela s’est produit quelques jours seulement après que plus de 100 députés conservateurs se sont rebellés contre le gouvernement pour s’opposer aux dernières restrictions Covid de M. Johnson.

Et, dans un autre coup porté à l’autorité de M. Johnson, il a dû lutter aujourd’hui contre les avertissements des scientifiques concernant la menace imminente de la variante Omicron Covid dans une tentative apparente d’apaiser un grand nombre de députés anti-verrouillage de son parti.

S’exprimant ce soir, M. Johnson a déclaré que, même s’il n’y aurait aucun changement immédiat aux restrictions, il a déclaré que le gouvernement se réservait la « possibilité de prendre d’autres mesures » si les données indiquaient clairement qu’une intervention supplémentaire était nécessaire.

Le Premier ministre a reconnu que les arguments pour agir face à la propagation d’Omicron étaient « très, très finement équilibrés ».

Il a ajouté: « Malheureusement, je dois dire aux gens que nous devrons nous réserver la possibilité de prendre des mesures supplémentaires pour protéger le public, pour protéger la santé publique, pour protéger notre NHS. »