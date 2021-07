Michel Barnier rejoint l’attaque d’Elton John contre la stratégie Brexit de Boris Johnson | Politique | Nouvelles

Paolo Di Canio pense que l’Angleterre est la favorite pour remporter l’Euro 2020, et il y inclut son Italie natale. Les Three Lions atteindront leur première finale depuis leur victoire à la Coupe du monde 1966 s’ils battent le Danemark mercredi soir, EN DIRECT sur talkSPORT. . L’Angleterre a fait preuve de style lors de […] More