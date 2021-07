Michel Barnier ridiculisé sur la candidature présidentielle : « C’est un porte-parole de l’UE ! | Politique | Nouvelles

in

M. Barnier a fait allusion à une candidature à la présidence française en 2022 dans une interview accordée à l’hebdomadaire Le Point fin avril. Cependant, l’ancien négociateur en chef de l’UE pour le Brexit a déclaré qu’il préciserait ses intentions présidentielles “à l’automne”. M. Barnier, qui s’exprimait avant la sortie de son livre “La grande illusion”, a été présenté comme l’une des nombreuses options pour le parti de centre droit Les Républicains (LR), mais les favoris restent Bruno Retailleau, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand.

LR reste indécis sur la manière de faire le choix, se demandant s’il faut choisir un système de style primaire ou simplement soutenir un candidat dit “naturel”.

En février, M. Barnier a lancé un groupe appelé Patriot and European pour rassembler des législateurs partageant les mêmes idées.

Il déclarait à l’époque à France Info : “J’ai un certain nombre d’idées et de propositions à faire, sur tous les sujets, y compris l’autorité de l’Etat, la décentralisation et la croissance respectueuse de l’environnement.”

Dans une interview exclusive avec Express.co.uk, cependant, la dirigeante du Rassemblement national, Marine Le Pen, a ridiculisé l’éventuelle candidature présidentielle de M. Barnier, arguant que l’homme politique français n’est qu’un porte-parole de l’UE.

Elle a déclaré : « Michel Barnier a cru pouvoir s’imaginer un instant comme un éventuel candidat à la présidentielle.

« Il faut noter que son retour sur la scène française n’a suscité aucun enthousiasme de sa propre famille politique.

“Mais surtout, Michel Barnier n’est plus perçu comme un homme politique français, mais comme le porte-parole d’une Union européenne très impopulaire en France.

“Dans un pays qui a voté “Non” à la constitution européenne en 2005, je pense que sa candidature a peu de chance d’aboutir.”

L’eurodéputé français Philippe Olivier, qui est également conseiller spécial de Mme Le Pen, a également affirmé que M. Barnier n’avait aucune chance.

JUST IN: Les experts identifient les énormes opportunités d’un nouveau programme commercial

Il ajoute : « Michel Barnier n’est même pas français.

« Il est européiste, mais pas français.

“Il est d’autant plus ridicule qu’il pense que peut-être parce qu’il a réalisé quelque chose au niveau européen, cela le qualifierait pour représenter quelque chose pour la France.

“Il pense que l’UE peut envoyer un gouverneur ici, mais il ne se rend pas compte que les Français n’en veulent pas.

« Les Français l’ont montré en 2005 lorsqu’ils ont voté contre la constitution européenne lors d’un référendum.

M. Olivier a ajouté : « En France, les élections présidentielles sont un contrat entre un candidat et le peuple de France.

“C’est un peu comme voter pour une reine ou un roi.

“Il est évident qu’une personne qui a été envoyée par une organisation internationale n’a absolument aucune chance.”

Le président français Emmanuel Macron et Mme Le Pen ont vu leurs partis respectifs trébucher le mois dernier alors que les conservateurs sortants prenaient de l’avance au premier tour des élections régionales entaché par un taux de participation record.

Les sondages régionaux en France avaient été décrits comme une répétition générale pour l’élection présidentielle de l’année prochaine – mais à 20 heures, les protagonistes putatifs du concours de l’Elysée avaient vu leurs partis respectifs vaciller aux urnes.

Le Rassemblement national de Mme Le Pen espérait mener dans jusqu’à six des 13 régions de France métropolitaine, le mettant sur la bonne voie pour remporter sa toute première région – ou plus – lors du second tour du 27 juin.

Cependant, le parti n’a dominé qu’un seul concours, dans le sud de la région Provence-Alpes-Côtes d’Azur, ne s’assurant qu’une mince avance dans une course avec laquelle il espérait s’enfuir.

Pendant ce temps, le président Macron a vu son parti subir une nouvelle défaite humiliante aux urnes, un an après sa piètre performance aux élections municipales.