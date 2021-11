Michel Barnier se déchire pour annuler la culture alors qu’il lance un combat contre « l’idéologie d’extrême gauche » | Politique | Nouvelles

Michel Barnier a livré un monologue furieux contre l’annulation de la culture et de l’idéologie de gauche alors qu’il critiquait les efforts visant à étouffer les débats en France. M. Barnier a appelé à « un combat » contre l’extrême gauche par le biais de la loi et du débat en énumérant des exemples d’individus sans plate-forme et censurés pour leurs opinions. L’attaque de M. Barnier a fait écho à de nombreux autres politiciens français, dont Emmanuel Macron, qui déplorent l’annulation de la culture et accuse les États-Unis de l’avoir créée.

S’exprimant sur C-News, M. Barnier a critiqué la culture d’annulation comme étant un produit des «universités américaines» qui a été exporté à travers le monde.

Il explique : « C’est de la micro-agression, ce que nous vivons actuellement, celle de cette idéologie d’extrême gauche, du wokeism, de l’annulation de la culture.

« Ce sont des gens dont il faut se méfier car ce qui vient des universités américaines est déjà présent et absolument inadmissible.

« Que Madame Agacinski a été interdite d’accès aux espaces publics, qu’un journaliste a été agressé, qu’un autre journaliste a été banni de Sciences Po [a science institute] – nous avons des exemples de ce sectarisme généralisé. »

La philosophe Sylvanie Agacinski a été empêchée de prendre la parole à l’Université de Bordeaux en 2020 après avoir été critiquée pour son opposition à la maternité de substitution.

Mme Agacinski a été accusée d’être homophobe car il a été soutenu qu’elle ne voulait pas que les couples homosexuels aient des enfants, bien qu’elle défende le mariage homosexuel.

M. Barnier a poursuivi : « De cette agressivité, de ce pouvoir des minorités au détriment de l’intérêt national.

« Au détriment de notre histoire nationale, nous devons combattre ces théories par le débat public, nous devons le combattre par la règle, par la loi, dans l’éducation, interdire cette écriture exclusive, recluse.

Le président français Emmanuel Macron partage également le point de vue de M. Barnier et a déclaré à Elle Magazine annuler que la culture « racialisait » son pays.

M. Macron a qualifié cela d’idéologie qui a commencé aux États-Unis et qui a nui au débat politique.

Le leader français a averti dans un discours l’an dernier de ne pas laisser « le débat intellectuel à d’autres » et mis en garde contre « certaines théories des sciences sociales entièrement importées des États-Unis.

Son ministre de l’Éducation, Jean-Michel Blanquer, avait également prévenu en octobre qu’il y avait « une bataille à mener contre une matrice intellectuelle issue des universités américaines ».