Míchel demande au Barça au deuxième tour

01/06/2022 à 19:13 CET

L’entraîneur de Gérone, Míchel Sánchez, a affirmé que son équipe était « supérieure » à Osasuna en seizièmes de finale de la Copa del Rey et qu’il méritait de passer les huitièmes de finale parce qu’il a joué « un grand match, en tête-à-tête ». et avec beaucoup de confiance devant un grand rival de First ».

« L’équipe a donné une très bonne version », a déclaré l’entraîneur madrilène, qui a souligné que ses élèves jouaient « contre une équipe qui serre vraiment ».

Il a également célébré la bonne dynamique de Gérone et a admis que « l’équipe est branchée et travaille très bien ensemble, en attaque comme en défense« , mais a affirmé que » la flatterie ou les tapes dans le dos ne devraient pas conditionner » car, à son avis, » il faut continuer à s’améliorer. «

En ce sens, il a ajouté qu’en championnat, Gérone n’a pas assez de points « pour pouvoir se détendre » car elle est « en déficit de points » et « elle n’a pas fait un premier tour pour avoir un revers », et a insisté que « nous devons continuer à faire pression » pour atteindre vos objectifs.

En outre, Míchel a admis que son rival préféré pour les huitièmes de finale serait Barcelone: « Des positions à choisir pour nos fans, ce serait génial. Ce serait une très belle égalité, mais qui que ce soit sera un rival important. »

Míchel a évoqué la situation de l’attaquant argentin Nahuel Bustos, qui a raté plusieurs occasions de marquer. « Aujourd’hui n’a pas eu de chance face au but, mais cela passe par des séquences. Votre travail a été bon. Vous avez deux options : baisser la tête ou devenir plus fort. Si vous baissez la tête, vous n’aurez pas le choix. Il faut que ce soit fort, levez les yeux », a-t-il arrangé.