Míchel et Escribá, deux styles en quête de la première victoire

09/12/2021 à 20h00 CEST

Les Getafe, qui compte ses parties par pertes, et le Elche, qui n’a pas non plus publié son palmarès cette année, se tournera vers le Colisée Alfonso Pérez pour la première victoire de la saison afin de renforcer deux approches tactiques assez similaires.

Getafe affronte Elche au Colisée avec l’obligation de gagner après avoir perdu trois défaites contre Valence, Séville et Barcelone au cours des trois premières journées, au cours desquelles ils n’ont pu marquer que dans l’un de ces duels.

Malgré le fait que l’image donnée sur le terrain n’a pas été mauvaise, les résultats n’ont pas accompagné Getafe, quelque chose que l’équipe qu’il dirige espère inverser ce jour Michel. Pour ce faire, il doit améliorer ses performances défensives ainsi que sa capacité à marquer.

L’entraîneur madrilène a toutes ses troupes pour cette rencontre. Le seul doute réside dans le milieu de terrain tchèque Jankto, qui souffre depuis quelques jours d’une irritation au pied dont le staff technique espère qu’il se remettra.

Concernant le onze de départ, aucun grand changement n’est attendu bien qu’il puisse y avoir une certaine variante dans l’attaque puisque le Mexicain Joseph Macias ou Juan Buisson ils pourraient avoir leur chance si Michel décide de changer la paire qui a joué jusqu’à présent, Sandro Ramírez et Enes un je.

Pour sa part, Elche, bien qu’il ne connaisse pas encore la victoire, affronte le match renforcé par la bonne image offerte lors des tours précédents, au cours desquels ils ont réussi à marquer contre des rivaux tels que l’Athletic Club et Séville, et par l’effet qu’ils ont causé. dernières signatures, comme Luc Perez et surtout l’Argentin Javier Pasteur.

L’entraîneur d’Elche, Fran Scribe, a trouvé l’Argentin, qui n’a pas joué depuis plus d’un an en raison d’une blessure à la hanche, en meilleur état que prévu, ce qui pourrait donc être l’une des nouveautés de l’appel, comme Omar Mascarell ou Gérard Gumbau, des signatures de dernière minute qui n’ont pas encore débuté.

L’entraîneur valencien pourra également compter sur le défenseur central Pierre Gros comme, parti le dernier jour en raison de problèmes physiques, avec l’attaquant Luc Boyé, qui a dû quitter le terrain face à Séville en raison d’un malaise, et avec le Chilien Enzo Roco, qui est arrivé en parfait état des éliminatoires de la Coupe du monde.

Avec les dernières signatures, les alternatives tactiques pour Elche se sont multipliées, bien que tout indique que Scribe le système des trois centrales se maintiendra un jour de plus. Les principaux doutes sont dans l’attaque, où Luc Perez et Darius Benedetto ils se battront pour être le couple de Luc Boyé.

Les files d’attente probables

Getafe: David Soria; Damian Suárez, Djené, Mitrovic, Olivera ; Aleña, Maksimovic, Arambarri, Jankto; Sandro et Enes Unal.

Elche: Kiko Casilla ; Bigas, Gonzalo Verdú, Roco ; Palacios, Marcone, Guti, Fidel, Mojica ; Benedetto et Boyé.

Arbitre: Mario Melero López (Comité andalou).

Stade: Colisée Alfonso Pérez.

Heure: 20.00.