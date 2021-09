Michel Gerard sur ‘Gilmore Girls’ ‘Memba Him ?!

artiste d’origine canadienne Yanic Truesdale est surtout connu pour avoir joué le concierge grincheux Michel Gerard – qui a honoré l’Independence Inn avec sa finesse française et son drame diététique dérangé – sur la comédie dramatique américaine classique de la WB “Gilmore Girls”.

Yanic Truesdale a partagé le petit écran avec un groupe de personnages sympas, dont Mélissa McCarthy en tant qu’associée et amie autoritaire, Sookie St. James, Lauren Graham en tant que propriétaire de l’hôtel et mère, Lorelai Gilmore, Keiko Agena en tant qu’étudiant de Stars Hollow High et BFF, Lane Kim … et bien sûr Alexis Blédel comme la fille, Rory Gilmore.