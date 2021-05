Michel Hazanavicius réalisant le remake français de la comédie zombie culte japonaise One Cut of the Dead ⋆ .

]]>]]>

Tel que rapporté par Screen Daily (via Bloody Disgusting), le cinéaste oscarisé Michel Hazanavicius (L’artiste) a lancé la production d’un remake français de la comédie d’horreur zombie japonaise culte de 2017 Une coupe des morts.

Comme pour l’original, le remake – intitulé Coupe finale internationalement et Comme Z en France – suivra le casting et l’équipe d’un film de zombies à petit budget qui se retrouvent au milieu d’une véritable apocalypse de zombies. Voici le synopsis:

Dans le contexte d’un tournage de film B qui sombrera dans la catastrophe, Duris incarne le réalisateur qui semble être le seul à avoir investi l’énergie nécessaire pour maintenir à flot le film de zombies à petit budget. Alors qu’il essaie de travailler avec des techniciens fatigués et des acteurs indifférents, le tournage est perturbé par l’arrivée d’authentiques morts-vivants.

Romain Duris (Tout l’argent du monde) dirige le casting du film aux côtés de l’épouse d’Hazanavicius Bérénice Bejo et de sa fille Simone Hazanavicius, ainsi que de Grégory Gadebois, Finnegan Oldfield, Matilda Lutz, Sébastian Chassagne, Raphaël Quenard, Jean-Pascal Zadi, Lyes Salem et Luana Bajrami.

