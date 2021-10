Michel : "Je veux retourner l’affection avec des résultats"

Si quelqu’un avait encore des doutes, Míchel a encore démontré hier l’implication qu’il a, non seulement avec le projet et le club mais avec la ville et le terrain. En plus d’expliquer que Terrats et Juncà, qui seront à Fuenlabrada, se rétablissent, le Madrilène a révélé qu’il souhaitait s’imprégner de la culture du lieu où il travaille car il est une personne reconnaissante et c’est ainsi qu’ils l’ont éduqué.

Le Catalan le comprend et de temps en temps il prononce un mot, mais pour sauter dans la piscine, il demande encore plus de temps. Pour l’instant, que personne ne s’étonne de vous voir ces jours-ci parcourir les Foires en profitant « Ma ville et mon peuple, à qui je suis redevable, notamment en termes de résultats. »

Míchel affronte le match de demain et jeudi contre Alcorcón avec le défi de sortir des positions de relégation. « Nous allons atteindre le premier tiers de la compétition et je me suis fixé cet objectif. On veut finir le premier tiers en améliorant les sensations et surtout les résultats. Ensuite, nous voulons que le deuxième tiers voit une Gérone beaucoup plus compétitive et bien coordonnée afin qu’elle puisse atteindre le dernier tiers avec des options pour tout. L’objectif doit être de continuer à grandir. Nous devons ajouter à Fuenlabrada”.

En ce sens, pour y parvenir, Michel sait que Gérone devra imposer son style. «Nous devrons avoir le ballon; si nous jouons le jeu qu’ils aiment, nous ne serons pas à l’aise », a-t-il reconnu.