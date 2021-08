Míchel ne veut pas que Cucurella aille au Premier ministre

in

08/09/2021 à 11h30 CEST

L’entraîneur de Getafe, Michel González, a insisté pour que le club azulón fera « un effort & rdquor; rester avec l’ex-blaugrana Marc Cucurella, l’un des joueurs les plus précieux de son équipe cette saison. L’arrière gauche est aimé des Anglais de Brighton lors de ce marché des transferts.

L’attente est que Brighton pourrait payer la clause de résiliation de Cucurella, évaluée à 18 millions euros exigés par la Geta.

Même ainsi, Míchel pense toujours que le médaillé olympique ne quittera pas le Colisée Alfonso Pérez.

Par chance, Getafe a disputé un match amical au Brighton Stadium ce week-end. Dans la ville anglaise, il y a beaucoup d’espoir pour Cucurella de signer avec les Seagulls et de devenir un joueur Premier, maintenant que les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 sont terminés, matchs dans lesquels il a atteint la finale avec l’équipe espagnole.

Mais Michel a dit : « Je crois sincèrement que Marc continuera avec nous. On connaît son niveau et on va faire un effort pour le garder avec nous. Je pense que c’est bien que Brighton l’ait remarqué mais je pense qu’il va continuer avec nous.”

Pour sa part, Cucurella a insisté pendant les Jeux olympiques qu’il ne voulait rien savoir des offres ou des contrats alors qu’il se concentrait sur la tentative de remporter la médaille d’or avec l’Espagne. Enfin, en finale, le Brésil a battu La Rojita de Luís de la Fuente et l’équipe espagnole a remporté la médaille d’argent du Nissan Stadium de Yokoama.

Geta prépare son début de championnat à Mestalla ce vendredi avec beaucoup de confiance. Míchel, à cet égard, a ajouté: “Nous sommes bons, nous avons sept matchs de pré-saison et nous n’avons encaissé qu’un seul but. Si vous gagnez des matchs, le moral est plus compact.”