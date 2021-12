Michel Petrucciani, L’histoire du pianiste de renommée mondiale

Michel Petrucciani a surmonté de graves handicaps physiques – il est né le 28 décembre 1962 avec une ostéogenèse imparfaite, connue sous le nom de « maladie des os de verre » – pour se faire connaître en tant que pianiste et compositeur. « Parfois, je pense que quelqu’un à l’étage m’a empêché d’être ordinaire », a-t-il déclaré.

Petrucciani est né de parents italiens à Montpellier, en France. Il ne pouvait pas marcher et ses os se fracturaient constamment. Il mesurait seulement trois pieds de haut et pesait à peine 50 livres. Petrucciani devait être transporté sur scène et avait un accessoire spécial pour utiliser la pédale de soutien du piano. Pourtant, ses longs doigts gracieux jouaient avec une énergie et une verve apparemment infatigables.

Assez fort pour que le piano se sente petit

Il s’est d’abord intéressé au piano dès son plus jeune âge après avoir vu Duc Ellington à la télévision. Petrucciani a été encouragé par son père, un guitariste de jazz sicilien, qui avait un travail dans une base militaire et a ramené à la maison un piano cabossé laissé par les soldats britanniques. L’instrument a changé la vie du jeune.

« Quand j’étais jeune, je pensais que le clavier ressemblait à des dents », se souvient Petrucciani. « C’était comme s’il se moquait de moi. Vous devez être assez fort pour que le piano se sente petit. Cela a demandé beaucoup de travail. Le piano était strictement réservé aux études classiques – pas de jazz – pendant huit ans. L’étude du piano orthodoxe enseigne la discipline et développe la technique. Vous apprenez à prendre votre instrument au sérieux.

Après avoir décidé de troquer la musique classique contre du jazz, et avec Bill Evans Comme influence précoce, la première apparition significative de Petrucciani fut à un festival de jazz en plein air à Cliousclat, quand il avait 13 ans. « L’invité de cette année, le trompettiste Clark Terry, avait besoin d’un pianiste pour son set », a déclaré Petrucciani. « Quelqu’un m’a envoyé chercher et Clark a pensé que je n’étais qu’un enfant et que quelqu’un devait lui faire une blague. Alors, pour plaisanter, il a pris son cor et a joué de la musique fictive pour la corrida. J’ai dit : « Jouons du blues. Après que j’aie joué pendant une minute, il a dit : « Donnez-moi cinq ! » et m’a fait un câlin, et c’était tout.

A 18 ans, Petrucciani quitte la France pour l’Amérique et est encadré par le saxophoniste Charles Lloyd, qui l’a engagé pour son quatuor. Ils tournent en Europe et enregistrent ensemble un album live, Montreux 82. Entre 1985 et 1994, le pianiste réalise sept albums pour Dossiers de notes bleues, y compris son LP acclamé de chansons originales, Michel Plays Petrucciani. Parmi ses autres beaux albums pour le célèbre label de jazz figurent Pianism, Music et Playground.

Moments marquants tout au long de sa carrière

« Ma plus grande inspiration est Duke Ellington, car dans mon très jeune âge, il m’a donné l’inspiration pour jouer du piano », a déclaré Petrucciani. Il était particulièrement fier de son album de 1992 Promenade With Duke, sur lequel le Français a rendu hommage à la musique composée et jouée par Ellington ; sa version de sept minutes de « Caravan » explore toutes les nuances du tube de 1936 qu’Ellington a écrit avec le tromboniste Juan Tizol. Tout au long de l’album, Petrucciani a montré sa capacité magistrale à créer une ambiance et l’album est l’une des meilleures performances de piano solo de la musique d’Ellington.

En plus de sa remarquable carrière solo, Petrucciani était un collaborateur et un sideman recherché pour certains des plus grands noms de la musique. Il a été invité par le trompettiste Freddie Hubbard à rejoindre son groupe All Star et a également travaillé avec le saxophoniste ténor Joe Henderson. Petrucciani a également enregistré des albums avec le saxophoniste Lee Konitz (Toot Sweet) et le maestro du violon Stéphane Grappelli (Flamingo). Van Morrison était ravi d’avoir accepté de jouer avec lui au Montreux Jazz Festival de 1984, et c’est dans cette salle, deux ans plus tard, que Petrucciani a rejoint Wayne Shorter et Jim Hall pour enregistrer le superbe album live Power Of Three.

L’une des plus grandes collaborations du pianiste a été avec Joe Lovano pour l’album From The Soul, enregistré le 28 décembre 1991 aux Skyline Studios de New York. Petrucciani et le bassiste Dave Holland tissent des motifs magiques derrière Lovano sur le premier album Blue Note du saxophoniste ténor. « Nous nous sommes rencontrés lors de ma première tournée européenne avec Paul Motian, en 1981, lorsque Michel jouait avec Charles Lloyd », a déclaré Lovano. « Nous avons joué ensemble à différents moments au cours des années 80, ce qui a conduit à cette session. Michel Petrucciani était un vrai virtuose et un naturel total.

Petrucciani a également reçu le prestigieux Prix Django Reinhardt et en 1984 son album solo 100 Hearts a remporté un Grand Prix Du Disque, l’équivalent français d’un Grammy Award. En 1994, il est fait chevalier de la Légion d’honneur à Paris.

Petrucciani a dit qu’il ne croyait pas au génie, il croyait au travail acharné. Il était encore plein de projets et d’ambitions musicales lorsqu’il fut transporté d’urgence à l’hôpital Beth Israel de Manhattan début 1999. C’est là qu’il mourut le 6 janvier, à l’âge de 36 ans. Il avait l’habitude de plaisanter en disant qu’on lui avait dit qu’il ne vivrait pas. passé 20, mais avait survécu Charlie Parker, décédé à 34 ans. Petrucciani est enterré au cimetière du Père Lachaise à Paris, à côté de la tombe de Chopin.

Petrucciani était un héros national en France, et Jacques Chirac a dit que le pianiste s’était livré à son art avec passion et courage. « Michel Petrucciani était un exemple pour tout le monde », a déclaré le président français. En 2011, il a également fait l’objet d’un film documentaire fascinant du réalisateur britannique Michael Radford, surtout connu pour son film à succès en italien Il Postino. Le documentaire montre le pianiste comme un personnage charismatique et amusant. « Michel symbolise le combat de l’être humain », a déclaré Radford. « C’est le combat qui consiste à surmonter d’où l’on part et à vivre pleinement, à tirer tout ce que l’on peut de la vie.

Découvrez plus de légendes du jazz avec les 50 meilleurs pianistes de jazz de tous les temps.