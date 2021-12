Michel Prazeres est suspendu quatre ans par l’USADA après un nouveau positif pour dopage

Jeudi après-midi, Michel Prazeres, a été puni de quatre ans de suspension par UTILISÉ. Le combattant qui faisait partie de UFC pendant plus de huit ans, il a été testé positif au clomifène et à divers métabolites tels que l’oxandrolone et l’administration exogène de testostérone et de ses précurseurs.

Dans le communiqué de presse publié par UTILISÉ, le Brésilien a été testé positif lors de plusieurs tests effectués hors période de suspension, les 27 août, 16 septembre, 15 octobre et 2 novembre, 2021.

Toutes les substances mentionnées sont interdites pendant et en dehors des périodes de compétition de la politique antidopage, ainsi que sur la liste des substances interdites en UFC.

La peine de quatre ans est due à la récidive du Brésilien, qui a déjà été suspendu pendant deux ans en 2019 après avoir été testé positif pour boldénone, une autre substance interdite.

Avant l’annonce de OCCASION, Prazères vous avez déjà demandé à être dissocié de UFC. Le Brésilien fait partie de l’organisation depuis 2013 et a obtenu un record de 10-4.

Dans son dernier combat, qui était le retour après sa première suspension, il a été terminé par Chavkat Rakhmonov à l’UFC Vegas 30.

Suspension de Michel Prazères est rétroactif au 27 août, 2021, lorsque le premier dopage positif est arrivé. Après ce qui s’est passé, il a pu se battre à nouveau le 27 août, 2025 avec 44 ans. Mais il a décidé de se retirer avant l’annonce de la résolution du régulateur.

Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/ Contenu Chili