« Míchel sait que nous voulons le renouveler »

21/12/2021

Le à 08:16 CET

Marc Brugues

Après un match aller décevant de la ligue dans lequel l’équipe est même tombée en position de relégation, Gérone a terminé l’année en barrages. Le club fêtera Noël dans une sixième place passionnante qui invite à l’optimisme pour l’avenir.

« L’objectif est d’atteindre les 50 points d’abord, mais si on a atteint ici, il faut chercher à aspirer à jouer les play-offs », précise le directeur sportif. Prison de Quique. Le meilleur manager sportif du club depuis 2014 met fin à son contrat en juin mais ne réfléchit pas à son éventuel renouvellement. « Je me concentre sur le marché d’hiver qui démarre. Je suis là depuis de nombreuses années et nous verrons ce qui se passe. Je suis fidèle et j’aime le club & rdquor;.

Qui termine également son contrat en juin est Michel. L’entraîneur a le béguin pour la prison. » Crois en la même idée que moi. Il a identifié les aspects du projet et les a fait siens & rdquor ;, souligne-t-il.

C’est pourquoi Cárcel reconnaît que Michel « tu sais & rdquor; que pour le club il est « le parfait coach & rdquor;. En ce sens, il ajoute qu’il n’y a jamais eu de doutes sur Michel. « Quand on était au pire, c’est quand il a eu le plus confiance en moi & rdquor;.