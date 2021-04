Michel: «Si j’étais Sergio Ramos, je ne quitterais jamais le Real Madrid, même si la Garde civile arrivait»

Michel Gonzalez fait partie de la légendaire Quinta del Buitre. En tant que meneur de jeu du côté droit, Michel s’est démarqué par sa technique, sa vision et sa portée de passe Xabi Alonso-esque. L’équipe de gestion de Madrid a fait l’éloge de Michel sur un certain nombre de podcasts couvrant l’histoire du club. Après avoir traversé le système des jeunes, Michel a passé un total de 20 ans au club de 1976 à 1996, faisant plus de 400 apparitions pour la première équipe.

Dans une interview avec la station de radio espagnole El Laguero, Michel a été interrogé sur la saga de renouvellement en cours de Sergio Ramos. «Si j’étais Ramos, je ne partirais jamais», a expliqué Michel. «Il sait ce que signifie le Real Madrid et il sait ce que le club signifie au niveau mondial. Je n’irais pas même si la garde civile arrivait. S’il reste, ce serait bien mieux pour lui et le Real Madrid.

Avec un peu plus d’un mois restant dans la saison, il est dans le meilleur intérêt du club de finaliser les discussions avec Ramos sur un nouvel accord. Maintenir un contrat de la taille et de l’ampleur de Sergio Ramos pourrait compromettre d’éventuelles futures offres estivales. Sergio Ramos a déclaré qu’il avait «mérité le droit» de prendre toute décision qu’il voulait, mais une décision doit être prise tôt ou tard.