Michel veut que sa Gérone se batte “pour tout”

13/07/2021 à 20h48 CEST

Marc Brugues

Le football, comme la vie, ne s’arrête pas. Une saison se termine et une autre commence avec juste le temps de savourer les succès ou, dans le cas de Gérone, de pleurer et de digérer le coup qui était une nouvelle fois aux portes de la promotion.

Monter dans la catégorie supérieure est sans aucun doute la grande illusion des fans de rojiblanca, têtu au maximum, et que tout et la collection de hits, veut renouer avec le nouvel exercice. La première pierre du nouveau projet porte un nom et un prénom et, depuis hier, vous connaissez déjà Montilivi et ses environs.

Avant de diriger la première séance d’entraînement ce matin, Míchel Sánchez s’est présenté en société. Ambition et surtout conviction émanent de son discours. Il n’a pas parlé ouvertement de promotion mais il a osé dire que Gérone sera “préparée” pour “ce petit pas” qui a manqué ces deux dernières années pour monter. “Nous sommes une équipe d’entraîneurs très ambitieuse et nous ferons en sorte que Gérone se batte pour tout”, a déclaré le Madrilène. L’ancien de Huesca attend ce qui peut arriver dans une équipe où des mouvements sont attendus, et il se déclare également un “amoureux de la carrière”.

Míchel, qui aura Juan Carlos Balaguer (ancien d’Albacete) comme entraîneur des gardiens, a laissé un message très clair lors de sa présentation. “Nous verrons une équipe très compétitive et nous ferons en sorte que Gérone aspire à tout”. Bien sûr, le Madrilène ne veut pas mettre plus de pression qu’il n’en touche. « Cela nous épuiserait. Míchel ne pourra pas compter sur Stuani, Bueno et Diamanka aujourd’hui lors de la première séance d’entraînement, avec autorisation, ni sur trois autres joueurs testés positifs lors des tests PCR effectués lundi.

D’autre part, Iago López a cessé d’être un joueur de Gérone hier. L’arrière latéral galicien de 22 ans a annulé la saison de contrat restante pour signer, immédiatement après, pour Mirandés. Le Galicien a joué la saison dernière à l’UD Logroñés. Par ailleurs, le club a confirmé hier le deuxième match amical de pré-saison. Ce sera le 7 août au Nou Estadi de Tarragone devant le Nàstic.