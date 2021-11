Michele Bachmann est de retour pour expliquer comment Satan a volé l’élection présidentielle à Joe Biden

Même après que chacun des principaux États du champ de bataille ait répondu aux demandes et aux exigences de recomptage, longtemps après avoir certifié les résultats de leurs élections – chaque certification confirmant la victoire et le titre de Joe Biden en tant que président élu – il y a ENCORE des républicains bien connus qui ont continué à remettre en question publiquement le résultat.

L’ancienne membre du Congrès et, oui, l’ancienne candidate présidentielle Michele Bachmann est récemment apparue lors d’un rassemblement à l’église baptiste de Salem à Dalton, en Géorgie.

La Géorgie, bien sûr, était dans l’esprit des Américains du monde entier alors que le second tour des élections à venir était en jeu. Mais lorsque Bachmann est apparue au rassemblement de l’église, elle s’est lancée dans des théories du complot conservatrices à un tout autre niveau.

Des clips sont apparus partout sur Twitter, tout comme les réactions à sa diatribe désordonnée, qui incluait des affirmations selon lesquelles Satan lui-même avait volé le vote de Bachmann.

Bachmann a commencé par des mensonges, oui, mais ce n’était rien comparé à ce qu’elle a fini par dire. Bachmann a été entendu dire :

Les utilisateurs de Twitter se sont bien amusés avec ça…

Bachmann a continué à se creuser un trou en disant :

Juste une vérification des faits importante à ce stade – chaque source fiable a confirmé Biden comme vainqueur par plusieurs millions de votes. Même le propre chef de la cybersécurité de Trump a déclaré que l’élection était « la plus sûre de l’histoire américaine ». (Il a ensuite été licencié pour avoir dit ce buuuut…..

Bachmann a fait référence au 400e anniversaire de la colonie de Plymouth Rock et a poursuivi son discours haineux :

« Quand l’horloge sonnait 11h59 et 59 secondes à l’occasion du 400e anniversaire de ce don de Dieu au monde, cette idée de voter pour le peuple et les lois sous lesquelles vous vivez, que nous tenons pour acquis ? »

Il est même difficile de donner un sens à ce que dit Bachmann à ce stade. Mais certains utilisateurs de Twitter ont des mots forts pour elle.

Elle et d’autres comme elle seraient en train de crucifier Jésus s’il vivait à notre époque. Elle et d’autres comme elle sont la raison pour laquelle j’ai quitté l’église. Je trouve du réconfort en parlant seul avec Dieu. M’accrocher à ma foi du mieux que je peux. Restez fort et inébranlable dans votre foi/croyances, religieuses ou non.

– Pays Lovin Gal (@TurnKansasBlue) 8 décembre 2020