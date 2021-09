Michelin Uptis : des pneus qui ne crevent ni ne se dégonflent pour les voitures particulières | Moteur

La roue du futur promet depuis 15 ans de révolutionner le secteur automobile mais il aura fallu attendre 2021 pour la voir se réaliser. Nous vous présentons le Michelin Uptis.

Nous avons tous rêvé de ce moment où nous n’avons pas à vérifier les roues de notre véhicule à chaque long voyage. La routine est fastidieuse et on se retrouve toujours avec les mains grasses car les bouchons d’oreilles ne sont jamais trop propres.

Le manque d’air peut entraîner non seulement une augmentation de la consommation d’essence, mais aussi plus d’aquaplanage et une plus grande propension à la rupture inattendue des pneus. Par conséquent, en plus d’être lourds à maintenir dans des conditions optimales, leurs dommages collatéraux peuvent être mortels.

Alors pourquoi continuons-nous à utiliser des roues remplies d’air comme seul moyen de rouler sur la route ? Eh bien, parce que nous n’avions rien trouvé de mieux, jusqu’à présent.

En supprimant les chenilles peu pratiques des réservoirs, la roue en caoutchouc traditionnelle remplie d’air était la solution la plus optimale trouvée par l’homme jusqu’à ce que les ingénieurs du début des années 2000 décident de faire un pas en avant.

Et, après 16 ans de travail et de recherche, les Michelin Uptis sont une réalité proche de la commercialisation, même si déjà testé sur des véhicules routiers dans certains salons automobiles (IAA Munich, par exemple).

Michelin s’est associé à General Motors pour concevoir et commencer à vendre un pneu sans air destiné à un usage routier dans les voitures particulières.. Appelé Uptis, ce produit est une solution de roue complète qui nécessite des pneus spécialisés.

Michelin précise que il résistera à des impacts beaucoup plus importants qu’un pneu traditionnel et aura une durée de vie beaucoup plus longue (jusqu’à trois fois plus), sans ajouter de résistance au roulement, sans donner au conducteur une sensation différente et en n’ajoutant que 7 % au poids de la roue.

Pour les faire moins de matière première et moins d’énergie est nécessaire, ce qui les rend plus écologiques selon Michelin.

General Motors commencera à proposer Uptis en option sur certains modèles de ses voitures à partir de 2024, et l’association travaille déjà avec le gouvernement américain pour obtenir les approbations d’utilisation dans les véhicules routiers.