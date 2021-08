Michelle Branch annonce une grossesse un an après une fausse couche tragique

La chanteuse Michelle Branch a annoncé qu’elle et son mari, le batteur des Black Keys Patrick Carney, attendaient leur deuxième enfant ensemble. L’heureuse nouvelle survient moins d’un an après que Branch a annoncé qu’elle avait fait une fausse couche en 2020. Branch et Carney se sont mariés en avril 2019 et sont parents de Rhys James Carney, 3 ans. Branch est également maman de sa fille Owen, 16 ans, qu’elle partage avec son ex. -mari Tony Landau.

“Tu sais que tu es enceinte quand… Je me suis réveillée avec une photo que mon amie Sonya a envoyée de scones qu’elle mangeait en Angleterre et j’ai immédiatement dû sauter du lit et préparer moi-même un lot”, a écrit Branch sur Instagram dimanche. “[Carney] était mon héros (comme d’habitude) et est allé au marché à la recherche de crème double. Je ne pourrais pas être plus excité (et nerveux ! Bonjour, grossesse après une fausse couche ?!) d’annoncer que bébé Carney arrive début 2022 !”

Le “Êtes-vous heureux maintenant?” les amis et les fans du chanteur ont célébré la nouvelle. “AaaaaaHHH TROP HEUREUX pour vous et votre belle famille grandissante”, a écrit Juliette Lews. “Tous les” petits pains sont au four “”, a plaisanté Jennifer Nettles. “Eek !! Tellement excité pour toi ! J’envoie tant d’amour et j’ai hâte de rencontrer bébé Carney”, a écrit l’auteur-compositeur-interprète Edei.

Fin décembre 2020, Branch, 38 ans, a annoncé qu’elle avait fait une fausse couche. Le message a été contrasté par plusieurs photos de la période des fêtes. “Juste au moment où nous arrivions à la troisième place et rentrions à la maison (Une métaphore du baseball?! Je sais.) 2020 était comme, ‘non, je n’ai pas encore fini'”, a-t-elle commencé. “Décembre a décidé de vraiment nous en finir avec un bang ! Non, littéralement. Une bombe a explosé dans le centre-ville de Nashville hier. Et pour me tordre davantage le cœur, j’ai fait ma première fausse couche (pouah ! Motherf—euh !).” La branche “bombe” mentionnée était l’attentat du jour de Noël au centre-ville de Nashville, près d’un hub de réseau AT&T.

Branch est lauréate d’un Grammy grâce à sa collaboration en 2002 avec Santana, “The Game of Love”. La semaine dernière, elle a célébré le 20e anniversaire de son premier album, The Spirit Room, en enregistrant une nouvelle version de la chanson “You Get Me”. Elle prévoit également un concert anniversaire en direct le 11 septembre et publiera un réenregistrement complet de l’album. Bien que l’album ait été écrit et enregistré lorsqu’elle était adolescente, Branch a déclaré à The Independent qu’il faisait toujours partie de son identité.

“C’est une très grande partie de mon identité”, a-t-elle déclaré la semaine dernière. “Et je me sens toujours comme une adolescente. Comme parfois, il faut que je me rappelle que j’ai 38 ans. Mais j’ai l’impression de l’avoir ‘ Cela a beaucoup changé par rapport à la personne sur cet album. Je suis toujours l’adolescente désespérée et romantique qui écrit des paroles de chansons dans sa chambre. “