Michelle Branch est enceinte après avoir subi une fausse couche

Branche Michelle a un nouveau petit pain dans le four après une perte déchirante.

Dimanche 15 août, la chanteuse de 38 ans “Everything” et “All You Wanted” et mère de deux enfants a annoncé qu’elle était à nouveau enceinte après avoir fait une fausse couche en décembre dernier. Elle a célébré la bonne nouvelle de la manière la plus douce – littéralement.

“Vous savez que vous êtes enceinte quand …”, a écrit Michelle, à côté d’un post de scones fraîchement sortis du four avec de la confiture et de la crème caillée. “Je me suis réveillé avec une photo mon ami Sonya envoyé de scones qu’elle mangeait en Angleterre et j’ai immédiatement dû sauter du lit et faire un lot moi-même. @officerpatrickcarney était mon héros (comme d’habitude) et est allé au marché à la recherche de double crème. Je ne pourrais pas être plus excité (et nerveux ! Bonjour, grossesse après une fausse couche, n’importe qui ?!) d’annoncer que bébé Carney arrive début 2022 ! “

Avec des photos des scones, cuits à partir d’une recette de Nigelle Lawson, Michelle a également inclus une photo d’elle et de son mari et Clés noires le batteur Patrick Carneysont Rhys James Carney, qui aura 3 ans plus tard ce mois-ci, regardant avec envie le four.