Michelle Keegan vit sa meilleure vie pendant les vacances au Mexique avec Mark Wright

Michelle Keegan passe le meilleur moment au Mexique (Photo : michkeegan/Instagram)

Michelle Keegan nous a donné de sérieuses envies de vacances lors de son récent voyage au Mexique avec son mari Mark Wright.

L’actrice, 34 ans, a partagé une série de photos de ses vacances ensoleillées alors qu’elle admettait qu’elle avait rompu sa promesse de faire Dry January.

Michelle a partagé une photo d’elle allongée sur une chaise longue dans un bikini bandeau marron, un chapeau de paille et des lunettes de soleil alors qu’elle lisait le livre, Tout est foutu, avec un cocktail bleu à la main.

Admettant qu’elle avait emballé sa résolution de ne pas boire pendant le mois, elle a légendé le cliché: «Chère résolution du Nouvel An, eh bien, c’était amusant pendant que ça a duré. Cordialement le 4 janvier.’

Michelle avait également partagé une série de photos montrant ce que le couple avait fait pendant le voyage, y compris marcher sur des plages de sable blanc parfaites et se baigner dans de superbes piscines.

La star de Our Girl avait précédemment publié des photos d’elle en train de savourer un cocktail à la margarita, en plaisantant: « Ne pas mentir, mon sang est maintenant composé à 80% de margarita épicée. »

Michelle a cassé Dry January le quatrième jour alors qu’elle savourait des cocktails (Photo: michkeegan / Instagram)



Les cocktails au Mexique sont apparemment délicieux (Photo: Instagram)



L’actrice s’est envolée pour un peu de soleil d’hiver (Photo: Instagram)



Mark a célébré l’ablation d’une tumeur de 12 cm (Photo : @wrighty_/Instagram)

Mark est également allé sur Instagram pour partager une photo de lui-même du voyage, qui survient après avoir obtenu le feu vert après avoir retiré une bosse de 12 cm de son aisselle et avoir reçu la confirmation qu’il n’était pas cancéreux.

Il a écrit: «Entrer dans la nouvelle année en se souvenant que ce n’est pas une répétition…. à moins s’inquiéter et à se détendre davantage.

«Les parties de cette année ont été difficiles, la plus difficile étant la perte de mon merveilleux, à ne jamais oublier, oncle Eddie.

Plus : Mark Wright



«Mais nous devons nous rappeler d’apprendre des ralentisseurs sur la route, les hauts ne seraient pas hauts sans les bas. Alors, quand ce moment vient pour vous…. N’oubliez pas de rouler en sachant que les choses s’amélioreront toujours.

« Donc, la citation pour moi est…. « Arrêtez de vous inquiéter pour des trucs, vous n’avez qu’un tour je pense !! Donc, vous pouvez passer votre temps à penser à des choses qui ne sont pas parfaites, ou vous pouvez simplement continuer et passer votre temps à rire ». Bonne année à vous tous.’

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Mark Wright célèbre être sans cancer pendant les vacances de Noël exotiques avec sa femme Michelle Keegan



PLUS : Michelle Keegan a demandé à faire Strictly Come Dancing « quelques fois », mais admet qu’elle avait assez peur pour son mari Mark Wright





