Michelle Kwan donne naissance à son premier bébé et partage une photo de sa fille

michelle kwan l’a dit le mieux: « Je suis toujours plein de surprises. »

L’ancienne patineuse artistique olympique a révélé qu’elle avait donné naissance à son premier enfant, une fille nommée Kalista belle kwan.

« Je suis ravie et des larmes de bonheur coulent sur mon visage alors que je partage la nouvelle », a écrit Michelle dans une publication Instagram le mercredi 5 janvier. « J’ai toujours voulu être maman et, pour moi, elle est un miracle parfait. »

L’athlète de 41 ans a déclaré: « J’ai eu du mal à imaginer à quoi elle pourrait ressembler, mais il semble qu’elle fasse partie de ma vie depuis toujours. Cela a été un voyage difficile vers la maternité (sans parler d’un très long travail !! !) et je suis content de n’avoir jamais abandonné. »

« Comme les personnes les plus proches de moi le savent, je suis toujours pleine de surprises et j’ai tendance à garder ma vie personnelle privée », a poursuivi Michelle. « Et, je voulais partager cette heureuse nouvelle depuis de nombreux mois, mais chaque étape semblait être excitante et intimidante à la fois. »