Michelle Kwan donne naissance à son premier enfant, partage une photo et le nom du bébé

L’ancienne patineuse olympique Michelle Kwan est « ravie » d’être maman ! L’ancienne patineuse artistique de 41 ans a annoncé qu’elle avait accueilli son premier enfant, une petite fille nommée Kalista Belle Kwan, à la suite d’un « voyage difficile… vers la maternité ». La nouvelle maman a partagé la nouvelle passionnante sur Instagram, où elle a non seulement révélé le nom de son nouveau-né, mais a également partagé la première photo adorable de son paquet de joie.

En partageant la nouvelle, Kwan a écrit dans le message, qui comprenait également une vidéo de montage documentant la croissance de son baby bump tout au long de sa grossesse, qu’elle était « ravie et que des larmes de bonheur coulent sur mon visage alors que je partage la nouvelle de l’arrivée de Kalista. Belle Kwan! » Qualifiant la petite Kalista de « miracle parfait », Kwan a poursuivi en partageant qu’elle « avait toujours voulu être maman », ajoutant qu’elle avait du mal à imaginer à quoi elle pourrait ressembler, mais il semble qu’elle fasse partie de ma vie depuis toujours. Elle a ajouté que cela avait été « un voyage difficile vers la maternité (sans parler d’un très long travail !!!) et je suis heureuse de ne jamais avoir abandonné ». cette fois, y compris les médecins et les infirmières qui se sont occupés de moi, des amis qui ont partagé leurs histoires, et bien sûr, ma famille et mes [heart] sans qui je ne pourrais pas vivre. »

Avant l’annonce de la naissance de mercredi, Kwan n’avait pas partagé ce qu’elle attendait, partageant qu’elle avait choisi de ne pas le faire en raison de sa préférence pour garder sa vie personnelle privée. Dans le message, Kwan a expliqué: « Comme le savent les personnes les plus proches de moi, je suis toujours plein de surprises et j’ai tendance à garder ma vie personnelle privée. Et, je voulais partager cette heureuse nouvelle depuis de nombreux mois, mais chaque étape semblait être excitant et intimidant à la fois. » Elle a poursuivi en partageant que « à chaque étape du chemin, je savais qu’il me restait encore du temps avant de pouvoir la tenir dans mes bras ».

Kwan a conclu son article avec un message à ses collègues mères et à celles qui ont du mal à concevoir, en écrivant : « Je veux envoyer le meilleur à toutes les mamans (comme nous le savons tous, les mamans dirigent le monde !). Et je souhaite à tout le monde essayer de concevoir de n’importe quelle manière (fiv, iui, maternité de substitution, adoption et naturellement) tout le succès et l’amour. Vous n’êtes pas seul sur ce chemin et je tire pour vous.

Les nouvelles passionnantes de Kwan ont été accueillies par une rafale de messages de félicitations pour la nouvelle maman, avec une personne commentant : « Félicitations Michelle ! Tu vas être une mère merveilleuse !!! » une autre personne a écrit : « C’est tellement merveilleux !!! Félicitations à vous et à votre belle famille. » Kwan n’a pas fourni de détails sur le père du bébé. Elle était auparavant mariée au lieutenant de la Garde côtière Clay Pell, qui a demandé le divorce en 2017 après quatre ans de mariage.