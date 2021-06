Michelle Lee quitte Allure et rejoint Netflix – WWD

in

Alors que le magazine Allure se prépare à ouvrir son premier magasin de détail à SoHo, il y a eu un grand changement au sommet.

La rédactrice en chef Michelle Lee vient de consulter son Instagram pour annoncer qu’elle quitte le titre de beauté après près de six ans et rejoint l’équipe marketing de Netflix en tant que vice-présidente de la rédaction et de la publication où elle travaillera en étroite collaboration avec son directeur marketing Bozoma. Saint Jean.

Elle commence son nouveau rôle fin juillet et déménagera de New York à Los Angeles où se trouve le siège de Netflix.

«À bien des égards, le rôle de rédacteur en chef chez @allure a été un travail de rêve, un emploi dans lequel je pensais rester pour toujours. Mais je suis plus que ravi de rejoindre @netflix, en travaillant avec l’incroyable @badassboz. J’admire depuis longtemps le travail qui change la donne que l’équipe a produit et je suis tellement excitée par ce que nous allons créer ensemble », a-t-elle écrit sur Instagram.

Condé Nast n’a pas encore révélé le successeur de Lee et planifiait il y a quelques semaines à peine des entretiens avec elle autour de l’ouverture du magasin et de son rôle chez Allure, indiquant qu’il ne s’attendait pas à ce qu’elle parte de si tôt.

Un représentant a refusé de commenter ses plans de succession.

Quant au magasin, il ouvrira le 1er juillet grâce à un partenariat de licence avec le groupe Stôur et s’étendra sur deux étages, proposant environ 300 produits de maquillage, de soins capillaires et de soins de la peau à tout moment, organisés par le personnel d’Allure. Il offrira également aux clients des fonctionnalités de réalité augmentée pour essayer des produits, ainsi que des miroirs intelligents, des événements en magasin, des tutoriels et des masterclass.

L’espoir est qu’il puisse s’appuyer sur le succès de ses recommandations de beauté et de The Allure Beauty Box, une sélection triée sur le volet de produits de beauté approuvés par l’éditeur lancée en 2012, dont les revenus ont augmenté de 10 % d’une année sur l’autre.

Cela survient alors que la spéculation continue de persister autour de l’avenir du magazine imprimé. Dans une interview accordée à WWD en janvier, Lee a insisté sur le fait que l’imprimé reste au cœur de la marque.

