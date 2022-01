Michelle Obama 2024 et Cerise Castle sur le recours à la force par la police de Los Angeles

Van Lathan et Rachel Lindsay réagissent à la mort du légendaire archevêque Desmond Tutu (14:07) et du coach-diffuseur John Madden (18:52). De plus, ils discutent de la suggestion de Joe Rogan de Michelle Obama à la présidence en 2024 (27:42) et la journaliste Cerise Castle se joint pour donner un aperçu de la violence du LAPD et de l’affiliation à un gang au sein du département (35:38).

Hôtes : Van Lathan et Rachel Lindsay

Invité : Château de Cerise

Producteurs : Trudy Joseph et Donnie Beacham

