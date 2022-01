Michelle Obama célèbre le Nouvel An avec son « boo » Barack avec un cliché amusant

Ils ont inauguré la nouvelle année dans le plus pur style Obama (Photo : ./Instagram)

Michelle et Barack Obama ont bel et bien vu en 2022 avec style et, pour être juste, nous n’attendrions rien de moins.

L’ancienne Première Dame, 57 ans, s’est rendue sur Instagram pour partager une photo originale avec son « boo », alors qu’elle souhaitait à ses 47,9 millions de followers une bonne année.

Portant des lunettes 2022 assorties, le couple s’est enroulé dans un bras tandis que Michelle a placé l’autre sur sa hanche et a fait la moue de manière ludique.

L’ancien président, 60 ans, s’est associé à sa femme dans un ensemble tout noir alors qu’il lui serrait la main avec amour.

Dans sa légende, Michelle a écrit : » Bonne année de ma part et celle de mon copain ! Je vous souhaite à tous une année remplie de bonheur, d’amour et de bonne santé.’

Naturellement, la section des commentaires était en feu, les adeptes qualifiant le duo marié de » maman et papa » et commentant des emojis de feu sans fin.

« Vous et votre boo le tuez toujours », a écrit un adepte.

‘Je ne peux pas. Je les aime tellement », a ajouté un autre.

« Obama a l’air stylé AF », a loué un fan, faisant référence au combo pantalon et baskets intelligents du père de deux enfants.

L’aperçu de l’auteur de Becoming à l’intérieur des célébrations du Nouvel An des Obamas est venu peu de temps après son hommage à l’icône hollywoodienne, Betty White.

La famille Obama a passé du bon temps ensemble pendant les vacances (Photo : Michelle Obama/Facebook

Partageant un cliché de l’icône des Golden Girls – décédée à l’âge de 99 ans – avec son chien Bo, Michelle a félicité l’actrice pour la façon dont elle « a brisé les barrières, défié les attentes, servi son pays et nous a tous poussés à rire ».

« Il n’y avait personne comme elle, et Barack et moi nous joignons à tant de personnes qui regretteront la joie qu’elle a apportée au monde. Je sais que notre Bo a hâte de la voir au paradis », a-t-elle ajouté.

Il y a une semaine, Michelle et son mari politicien ont profité de leur séjour annuel ensoleillé à Hawaï pour Noël.

Barack a été photographié en train de nager dans l’océan Pacifique, tandis que ses filles – Malia, 23 ans, et Sasha, 20 ans – se détendaient sur des planches à pagaie.

Le voyage familial traditionnel – qui a lieu pendant des décennies là où Barack a grandi – a eu lieu pendant les vacances d’hiver de Sasha à l’université.

Pendant ce temps, la petite soeur Malia est récemment diplômée de l’Université de Harvard.

