Michelle Obama mènera une discussion avec des étudiants de 22 écoles

Ancienne première dame Michelle obama a fait équipe avec un acteur noir Yara Shahidi pour une conversation en direct avec des étudiants de 22 écoles à travers le pays.

Obama et Shahidi organiseront l’événement au Prince George’s Community College de Largo, dans le Maryland, le 9 novembre à 13 heures. BET diffusera l’émission spéciale à une date non encore déterminée, rapporte ABC News.

L’ancienne première dame Michelle Obama visite le Lower Eastside Girls Club pour rencontrer et saluer les membres et discuter de son nouveau livre « Becoming » le 1er décembre 2018 à New York. (Photo de Roy Rochlin/.)

« J’ai hâte d’entendre les étudiants de tout notre pays alors qu’ils naviguent dans leurs études et leur vie pendant cette période sans précédent », a déclaré Obama dans un communiqué lundi.

«En tant qu’étudiant de première génération moi-même, je me souviens de mes propres difficultés à gérer les cours et à trouver ma place sur le campus – et je ne peux même pas imaginer à quel point il est difficile de le faire pendant une pandémie, quand on a tellement envie de c’est constamment en l’air. J’espère juste qu’ils se rendent compte que les moments de doute et de peur sont tout à fait naturels, mais si nous embrassons ces moments – si nous possédons nos histoires et utilisons nos voix – nous pouvons partager les meilleures parties de nous-mêmes avec le monde.

L’événement fait partie de l’effort promotionnel actuel d’Obama pour ses mémoires « Becoming », qui s’est vendu à près de 10 millions d’exemplaires rien qu’aux États-Unis. Dans le livre, Obama parle de la vie avant et après son passage à la Maison Blanche.

Alors que le monde connaît Obama pour son zèle et son plaidoyer en faveur de la santé publique, de l’enseignement supérieur et des initiatives d’autonomisation des femmes et des filles pendant son mandat à la Maison Blanche, son livre montre les côtés intimes et vulnérables de Mme Obama, a rapporté le Grio précédemment.

L’ancienne première dame des États-Unis, Michelle Obama, signe des exemplaires de son nouveau livre « Becoming » lors d’une séance de dédicaces dans un Barnes (Crédit : .)

Partager avec le monde ses vérités, ses triomphes et même les épreuves de grandir avec des débuts modestes dans le quartier de la rive sud de Chicago ; sa vie d’étudiante nerveuse aux yeux de biche à l’université de Princeton et plus tard à la faculté de droit de Harvard ; tomber amoureux et désireux de son mari, le président Barack Obama; l’expérience douloureuse d’avoir subi une fausse couche et de concevoir ses filles grâce à des traitements de FIV ; aller à un conseil matrimonial; à être mère et épouse en chef et plus encore, le livre très attendu est une ode à l’importance de trouver sa voix, de rester ferme dans ses convictions et d’être fier de qui vous êtes et d’où vous venez.

Selon David Drake, président du Crown Publishing Group, 100 exemplaires du « Devenir » d’Obama seront donnés à chacune des 12 écoles du Maryland Community College Consortium, selon le rapport.

« Nous savons que le livre a eu un impact profond sur les jeunes, en particulier les jeunes femmes, et est devenu une sorte de pierre de touche », a déclaré Drake.

Les efforts d’Obama pour atteindre les jeunes adultes via ce livestream coïncident avec l’annonce qu’elle rejoindra le casting de black-ish en tant que guest star pour la huitième et dernière saison à venir, dont la première est prévue début 2022.

Acteurs « Black-ish » (de gauche) Nelson Franklin, Peter Mackenzie, Jenifer Lewis, Anna Deavere Smith, Miles Brown, Anthony Anderson, Tracee Ellis Ross, Marcus Scribner, Yara Shahidi, Jeff Meacham et Marsai Martin lors d’un événement 2018 pour le spectacle aux Walt Disney Studios. (Photo de David Livingston/.)



La série primée aux Emmy Awards a partagé une photo sur les réseaux sociaux d’Obama avec des stars Anthony Anderson, Tracee Ellis Ross, Yara Shahidi, Marcus Scribner, Miles Brown, Marsai Martin, Laurence Fishburne, Jenifer Lewis, et Katlyn Nichol.

« #blackish va tout faire pour la dernière saison! » la série partagée jeudi. « Nous sommes honorés que la pionnière @MichelleObama se joigne à nous en tant que prochaine star invitée. » La série ABC a fait ses débuts en 2014 au milieu de l’ancien président Obama deuxième mandat.

Une date de première exacte n’a pas encore été annoncée pour la saison 8 noire.

