Michelle Obama n’a “pas été surprise” par l’accusation de racisme dans la vie royale de Meghan Markle | Royale | Nouvelles

Michelle Obama : un expert se souvient que Queen avait été « charmée » en 2009

Le prince Harry et Meghan ont choqué le monde avec les accusations qu’ils ont portées dans leur interview explosive avec Oprah Winfrey. Ils ont affirmé qu’un membre senior de la famille royale avait fait des commentaires racistes sur leur fils Archie avant sa naissance. Meghan a également laissé entendre qu’elle croyait que la raison pour laquelle Archie n’avait pas reçu le titre de prince était due à sa race, bien que cela ait été démystifié car il n’a jamais eu droit à ce rang selon les lettres patentes datant de 1917.

Ils ont également affirmé que The Firm n’avait pas compris que les abus auxquels Meghan était confrontée étaient racistes et donc à un niveau différent des abus auxquels d’autres membres de la famille royale ont été confrontés.

Harry a déclaré: “Mais ce qui était différent pour moi, c’était l’élément racial, car maintenant il ne s’agissait plus seulement d’elle, c’était ce qu’elle représente.”

Bien que de telles affirmations aient surpris de nombreuses personnes, l’ancienne première dame des États-Unis, Michelle Obama, a déclaré qu’elle n’était pas complètement surprise.

Dans une interview avec TODAY de NBC, la co-animatrice Jenna Bush Hager a déclaré qu’il était déchirant d’entendre Meghan décrire comment des «conversations et des inquiétudes» ont été soulevées sur la couleur de la peau d’Archie avant sa naissance.

Michelle Obama a déclaré qu’elle n’était pas surprise par les allégations de racisme de Meghan (Image: CBS / GETTY)

Meghan et Harry ont fait leurs déclarations choquantes dans une interview avec Oprah Winfrey (Image: Harpo Productions / .)

Michelle a déclaré: «Comme je l’ai déjà dit, la race n’est pas une nouvelle construction dans ce monde pour les personnes de couleur, ce n’était donc pas une surprise totale d’entendre ses sentiments et de les exprimer.

«Je pense que la chose que j’espère, et la chose à laquelle je pense, c’est qu’il s’agit avant tout d’une famille.

“Je prie pour le pardon et la guérison pour eux afin qu’ils puissent utiliser cela comme un moment d’enseignement pour nous tous.”

Dans une interview séparée donnée à Access Hollywood, Michelle a exprimé l’espoir d’une réconciliation entre les Sussex et le reste de la famille royale.

Entretien de Michelle Obama avec Jenna Bush Hager (Image : GETTY)

Elle a dit : « Mon espoir est que, quand je pense à ce qu’ils traversent, je pense à l’importance de la famille, et je prie juste pour qu’il y ait le pardon, et qu’il y ait de la clarté, de l’amour et de la résolution à un moment donné. . “

On sait que Michelle et son mari, l’ancien président américain Barack Obama, se sont très bien entendus avec la reine lors de leur passage à la Maison Blanche.

Michelle a même enfreint le protocole pour faire un câlin à la reine, mais Sa Majesté a rendu la pareille.

Cette semaine, le président Joe Biden est venu au Royaume-Uni pour son premier voyage à l’étranger depuis son entrée en fonction.

Joe et Jill Biden arrivant au Royaume-Uni pour le sommet du G7 (Image: GETTY)

Il a rejoint le Premier ministre Boris Johnson et cinq autres dirigeants mondiaux au sommet du G7 à Cornwall, où les sujets de discussion incluent la distribution de vaccins et le changement climatique.

Les pourparlers bilatéraux entre M. Biden et M. Johnson hier ont été qualifiés de “terribles” par Downing Street.

Dimanche, la reine accueillera M. Biden au château de Windsor à la fin des pourparlers du G7.

L’expert royal Richard Fitzwilliams a fait valoir que les bonnes relations du monarque avec les Obama aideront les deux à se lier, étant donné que M. Biden a été vice-président de M. Obama pendant huit ans.

La reine “a rompu le protocole pour Barack Obama” révèle un expert

Il a déclaré : « La reine avait une relation très amicale avec les Obama et cela est sans aucun doute important.

“Elle et le président Biden ont tous deux une énorme expérience et tous deux sont des exemples de la façon dont les personnes d’un âge avancé peuvent continuer à apporter une contribution significative à la vie nationale.

«Il saura qu’elle est le chef d’État le plus en vue au monde et le seul qui reste à avoir servi pendant la guerre.

« La rencontre entre eux sera donc une occasion particulièrement spéciale.

Cependant, M. Fitzwilliams a noté que les propres commentaires du président sur l’interview de Meghan pourraient poser problème.

M. Biden a félicité le “courage” de la duchesse pour avoir parlé de sa santé mentale par l’intermédiaire de son attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki.

Mme Psaki a déclaré: «Pour que quiconque se manifeste et parle de ses propres problèmes de santé mentale et raconte son histoire personnelle, cela demande du courage.

« Et c’est certainement quelque chose que croit le président. Et il a parlé d’investir dans ces domaines.

Néanmoins, la reine, en tant que diplomate ultime, sera sans aucun doute en mesure d’atténuer cela et de le dépasser pour nouer une relation solide avec le nouveau président américain.