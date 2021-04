Michelle Obama s’adresse aux jeunes femmes sur BBC One Show | UK | Nouvelles

L’ancienne première dame, 57 ans, est apparue jeudi soir à l’émission The One Show de la BBC pour parler aux jeunes femmes et leur offrir des conseils pour l’avenir. Michelle a rejoint les animateurs de l’émission populaire de la BBC Alex Jones et Jermain Jenas par appel vidéo pour offrir un message d’espoir aux jeunes femmes.

S’adressant aux élèves de l’école Mulberry pour filles de Tower Hamlets et de l’école Elizabeth Garrett Anderson d’Islington, Mme Obama a partagé ses expériences et offert des conseils sur le mentorat, le leadership et la fraternité.

«Chacun de vous en ce moment, aujourd’hui, vous avez le pouvoir de changer radicalement la vie de quelqu’un», a déclaré Mme Obama.

«Si vous savez comment vous en sortir, vous réussirez.»

Les élèves se sont relayés pour poser à l’ancienne première dame des questions importantes sur sa vie et ses expériences.

Interrogée sur le meilleur conseil qu’elle a reçu quand elle était plus jeune, Michelle Obama a déclaré: «Ne soyez pas si dur avec vous-même, vous avez le temps de grandir et vous allez avoir des bosses en cours de route, mais cela fait partie du processus.

«Parfois, en tant que jeunes, en particulier en tant que femmes, nous avons peur de faire des erreurs.

«Ce que j’ai appris, c’est qu’il y a peu d’erreurs dont vous ne pouvez pas vous remettre ou dont vous ne pouvez pas apprendre.»

Mme Obama a une relation particulière avec Mulberry School for Girls depuis sa visite en 2015 et a réussi à maintenir ce lien étroit au fil des ans.

LIRE LA SUITE: Michelle Obama arrête Jimmy Kimmel pour une question de vie sexuelle « malade »

«Jusque-là, continuez à travailler, continuez à rester positif et prenez la vie un jour à la fois et je sais que vous ferez de grandes choses.»

Rob Unsworth, responsable de The One Show, a déclaré: «Nous sommes ravis que Michelle Obama ait voulu partager ses réflexions inspirantes sur les questions vitales qui touchent les jeunes femmes dans la société d’aujourd’hui avec nos téléspectateurs dans cette émission britannique exclusive.»

Mme Obama est apparue pour la dernière fois à la télévision britannique en 2018 lors de la promotion d’une précédente édition de son livre Becoming destiné à un public plus âgé.