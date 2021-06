Michelle Obama se souvient de la rencontre entre la reine et le prince Philip dans des « circonstances intimidantes » | Royale | Nouvelles

Reine: Whoopi Goldberg discute de l’étreinte de Michelle Obama

L’ancienne première dame des États-Unis a déclaré qu’elle avait été stupéfaite par la chaleur et la gentillesse du prince Philip et de la reine, qu’elle a rencontrés pour la première fois au palais de Buckingham après les élections présidentielles américaines de 2008. Avant sa première rencontre avec la famille royale en 2009, Mme Obama a déclaré qu’elle et son mari, l’ancien président américain Barack Obama, étaient encore en train de s’habituer à “la pompe et les circonstances” de la Maison Blanche.

Elle a déclaré au magazine People : « Au début de la présidence de mon mari, Barack et moi avons eu l’honneur de rencontrer Sa Majesté la reine Elizabeth II et Son Altesse Royale le prince Philip.

“À l’époque, nous étions encore en train de nous habituer à la pompe et aux circonstances de la Maison Blanche – et mon esprit pouvait à peine saisir la grandeur de Buckingham Palace.”

Cependant, la reine et le duc d’Édimbourg ont immédiatement mis à l’aise les Obama, a déclaré l’ancienne première dame.

Elle a rappelé: “Mais la reine et le prince Philip étaient plus chaleureux et plus gentils que je ne l’aurais jamais imaginé d’après les briefings que nous avions reçus ou la vie d’histoires que j’ai grandi en lisant dans le journal ou en regardant les informations du soir.

Michelle Obama a ouvert sa première rencontre avec la reine (Image: GETTY)

Michelle et Barack Obama rencontrant la reine en 2009 (Image: GETTY)

“Ils nous ont traités avec le genre de bonne humeur et de générosité qui est rare chez quiconque, sans parler de la royauté – et nous ont mis à l’aise, même dans les circonstances les plus intimidantes.”

M. et Mme Obama ont parlé de la gentillesse des personnes âgées de la famille royale dans une déclaration poignante qu’ils ont publiée en avril pour marquer la mort du prince Philip.

Se référant à leur première rencontre au palais de Buckingham, le communiqué a déclaré: “En tant que deux Américains peu habitués aux palais et à la pompe, nous ne savions pas à quoi nous attendre.

“Nous n’aurions pas dû nous inquiéter. La reine et le prince Philip nous ont immédiatement mis à l’aise avec leur grâce et leur générosité, transformant une cérémonie en quelque chose de beaucoup plus naturel, voire confortable.”

Le prince George rencontre Barack Obama en 2016 (Image: GETTY)

Parlant du duc d’Édimbourg, le communiqué indiquait ensuite: “Le prince Philip, en particulier, était gentil et chaleureux, avec un esprit vif et une bonne humeur sans faille.

“C’était notre première présentation à l’homme derrière le titre, et dans les années qui ont suivi, notre admiration pour lui n’a fait que grandir. Il nous manquera beaucoup.”

En 2009, Mme Obama a violé le protocole royal en mettant un bras autour de la reine lors de la réception du sommet du G20.

Mais la monarque n’a pas semblé gênée par ce geste naturel et, avec un mépris tout aussi flagrant pour la convention royale, a également enroulé son bras autour de la taille de Mme Obama.

Le prince Philip conduisant la reine, Michelle et Barack Obama au château de Windsor en 2016 (Image: GETTY)

Michelle et Barack Obama arrivant à Windsor en 2016 (Image : GETTY)

La confidente et conseillère personnelle de Sa Majesté, Angela Kelly, a confirmé dans son livre en 2019, que la reine avait salué le geste spontané.

Elle a écrit dans son livre « The Other Side of the Coin : The Queen, the Dresser and the Wardrobe » : « Beaucoup a été fait de la rencontre entre Michelle et Sa Majesté lorsqu’une chaleur instantanée et mutuelle a été partagée entre ces deux femmes remarquables, et le protocole a été abandonné alors qu’ils se tenaient étroitement avec leurs bras dans le dos l’un de l’autre.

“En réalité, c’était un instinct naturel pour la reine de montrer de l’affection et du respect pour une autre grande femme et vraiment il n’y a aucun protocole qui doit être respecté.”

Elle a ajouté: “Lorsque l’affection est ressentie ou que l’hôte d’une visite d’État va guider Sa Majesté sur quelques marches, il s’agit vraiment de gentillesse humaine et c’est quelque chose que la reine accueillera toujours chaleureusement.”

La reine a accédé au trône en 1952 (Image: EXPRESS)

Au cours de cette même visite, M. Obama a offert à la reine un cadeau de style 21e siècle, un iPod comprenant des vidéos et des photos prises lors des visites du monarque aux États-Unis en 1957 et 2007, ainsi que le discours du président à la convention de 2008 et son discours inaugural de 2009.

M. et Mme Obama ont également rendu visite à la reine et au prince Philip en 2011 et 2016.

Lors de leur dernière visite au Royaume-Uni en tant que couple présidentiel, les Obama ont été accueillis à Windsor par le monarque et le duc – qui, alors âgé de 94 ans, sont devenus chauffeur et ont transporté les Obama au château de Berkshire.

Bien qu’il s’agisse de leur troisième visite officielle à la reine et au prince Philip, Mme Obama a avoué plus tard qu’elle était toujours nerveuse à propos du protocole royal.

Mais, comme elle l’a révélé deux ans plus tard, le monarque lui a dit de ne pas s’en soucier.

Michelle et Barack Obama ont également rendu visite à la reine et au prince Philip en 2011 (Image: GETTY)

Lors d’une allocution à Londres en 2018, Mme Obama a déclaré: “J’avais donc tout ce protocole qui bourdonnait dans ma tête et je me disais” ne descendez pas les escaliers et ne touchez personne, quoi que vous fassiez “.

“Et donc la reine dit ‘entre, asseyez-vous où’ et elle vous dit une chose et vous vous souvenez du protocole et elle dit ‘Oh, c’est de la foutaise, entrez.'”

Au cours de cette même visite au Royaume-Uni en 2016, M. et Mme Obama ont rencontré le prince George au palais de Kensington.

Lors de la rencontre présidentielle, le petit royal a été photographié enveloppé d’un pyjama à carreaux et d’une robe de chambre blanche.

Un porte-parole du palais de Kensington a déclaré : « Le prince George est resté éveillé pour rencontrer le président et la première dame à leur arrivée au palais de Kensington.

«Il a pu montrer au président et à la première dame un cheval à bascule – donné à George à sa naissance – et un jouet en peluche – donné à George à la naissance de la princesse Charlotte – qui lui avait été précédemment offert par le président et Mme Obama. ”