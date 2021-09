Michelle Obama se souvient des attentats du 11 septembre avec ses filles Malia et Sasha

“Alors aujourd’hui, j’espère que vous prendrez un moment supplémentaire pour faire votre deuil, pour réfléchir et surtout, pour vous souvenir”, a poursuivi Obama. “C’est à nous tous de nous assurer que nous honorons tous ces souvenirs qui reviennent en vivant des vies qui reflètent non seulement le traumatisme de cette journée, mais aussi le meilleur qui était exposé : notre gentillesse et notre compassion, notre courage et notre résilience.

Elle a conclu: “Ce sont les valeurs qui nous ont élevé il y a vingt ans. Et j’espère qu’elles pourront nous guider tous, pas seulement lors d’un anniversaire comme celui-ci, mais chaque jour.”

Son mari a également rendu un hommage spécial sur Instagram, écrivant en partie : “Pour Michelle et moi, l’image durable de ce jour n’est pas simplement des tours qui tombent ou des épaves fumantes. Ce sont les pompiers qui montent les escaliers alors que d’autres descendent. Les passagers décidant de prendre d’assaut un cockpit, sachant que cela pourrait être leur acte final. Les volontaires se sont présentés dans les bureaux des recruteurs à travers le pays dans les jours qui ont suivi, prêts à risquer leur vie. “