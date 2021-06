Michelle Phillips : la star accidentelle des mamans et des papas

Michelle Phillips, qui depuis la mort de Denny Doherty en 2007 est le dernier membre survivant des géants de l’harmonie pop les mamans et les papas, est un artiste qui a contribué à créer le son de la Californie.

Michelle, née Holly Michelle Gilliam le 4 juin 1944, était mariée à un autre membre du groupe John Phillips à partir de 1962. C’était bien avant la création du quatuor d’harmonies, jusqu’en 1970. Professionnellement, le quatuor a chanté pour la première fois ensemble en 1964 dans les New Journeymen. . Lorsqu’ils ont changé leur nom en Mamas and Papas, ils sont entrés dans l’histoire de la pop, et tout cela pendant une durée de conservation originale de seulement trois ans.

On ne se souvient pas toujours que le groupe n’a pas connu un succès instantané. Leur premier single “Go Where You Wanna Go” en 1965 n’a pas réussi à figurer dans les charts américains, mais est ensuite venu “Le rêve californien’,” ensuite “Lundi lundi” et presque tout ce qui a suivi jusqu’en 1968 était de l’or pop pur.

Aucun intérêt à monter sur scène

“Je n’avais aucune ambition de monter sur scène”, a déclaré Phillips à cet écrivain en 2004. “Je voulais être la femme de John. J’étais dans la cuisine en train de préparer des spaghettis ou quelque chose du genre, et il disait : « Hey Mitch, viens ici, chante cette partie. Alors il me donnait des rôles à moi et à quiconque était là, puis je rentrais et je finissais le dîner. Il ne m’est jamais venu à l’esprit que cela finirait par m’amener à faire partie du groupe.

« Au début, c’était très, très dur. J’avais peur. Je n’avais pas l’habitude de faire du tapage vif, et je regardais autour de moi Cass [Mama Cass Elliot], Denny [Doherty] et John qui en adoraient chaque minute, parce que c’était ce qu’ils avaient toujours voulu, et ils avaient tous beaucoup joué. Quand je suis entré dans le studio de Western Sounds avec Lou Adler et le groupe, je n’avais jamais été devant le micro auparavant.

Michelle est devenue actrice, à la fois dans des films tels que Dillinger (pour lequel elle a remporté une nomination aux Golden Globes en 1973) et dans d’innombrables émissions de télévision et séries comme Knots Landing. Elle a également fait des enregistrements solo sous-estimés, sortant son seul album solo Victim Of Romance, produit par et mettant en vedette Jack Nitsche, en 1977.

Réfléchir à son héritage

Mais Michelle était très fière du succès massif de sa fille Chynna en tant que membre des sensations pop du début des années 1990, Wilson Phillips. Phillips est également restée agréablement surprise de la durabilité de son travail avec les Mamas and the Papas et de la façon dont il continue d’atteindre chaque nouvelle génération de fans de musique.

“C’est choquant dans un sens que le catalogue ait connu un tel succès décennie après décennie”, a déclaré Michelle dans la même interview en 2004. « Il ne semble pas perdre son punch, et je suis toujours ravi d’entendre tout ce qu’ils veulent en tirer. L’un de mes mots préférés est « publier »”, a-t-elle déclaré en riant.

