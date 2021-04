Michelle Renaud avoue qu’elle ne passe pas un bon moment après sa rupture avec Danilo

Cependant, la Mexicaine de 32 ans a apprécié l’expérience qu’elle a eue avec l’Équatorien. « La multipropriété et les expériences qui nous ont réunis, il n’y a que de la gratitude. »

Michelle Renaud est prête à tout pour être à nouveau mère

Enfin, Michelle Renaud a souligné que sa grande force à cette époque était son fils, fruit de sa relation avec Josué Alvarado.

«Cela fait de moi la femme la plus chanceuse. Marcelo est un boom de bonheur pour moi chaque jour de ma vie, donc je pense que le plus important est d’être reconnaissant pour ce que nous avons dans la vie et de ne pas avoir envie de ce qui n’est pas proche », a-t-il conclu.