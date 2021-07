Révélant ce fait intéressant à THR, Jordana Brewster a évoqué l’embauche potentielle de Phoebe Waller-Bridge au sein de l’équipe Fast Saga, et comment cela s’est produit. Bien qu’il ne soit pas certain que le talent Fleabag / Killing Eve aurait été embauché pour F9, Fast 10 ou l’une des nombreuses retombées de la série dans la trémie, il est certain que No Time To Die a fait obstacle à ces plans. Et d’après la déclaration de Brewster à ce sujet, il semble qu’ils viennent de rater le coche :